Mercado de fichajes: la oferta récord del Manchester United por Bellingham; Mohamed Salah, Rodrygo, Alaba y más

El mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina, y con él, una nueva ola de oportunidades para los clubes más grandes de Europa. Los equipos ya están preparando sus estrategias para fortalecer sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada, crucial para alcanzar los objetivos en sus respectivas ligas y competiciones continentales.

Ante la inminente apertura de esta ventana, la especulación y los rumores se disparan, marcando el inicio de un período clave para las grandes potencias del fútbol mundial que buscan realizar los ajustes necesarios.

Premier League

El Bayern Múnich confía en poder ganar la carrera para fichar al centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, en un acuerdo permanente en enero. (Fuente: TEAMtalk)

También podría dejar el Manchester United Manuel Ugarte. El Galatasaray está tras su firma y se espera que intente llegar a un acuerdo el próximo mes. (Fuente: Erol Evcen)

Mientras tanto, el Manchester United ha hecho una oferta de 150 millones de euros por el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, pero los blancos insisten en que no está en venta a ningún precio. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Arsenal ha preguntado al Juventus sobre los términos de un posible movimiento por el extremo Kenan Yıldız. El interés de los Gunners en un traspaso invernal es descrito como "real". (Fuente: Gianni Balzarini)

El Liverpool ha identificado al central de 20 años del Rennes, Jérémy Jacquet, como su reemplazo preferido para Ibrahima Konaté, ya que este último se acerca a los últimos seis meses de su contrato. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Después de perder nuevamente a Liam Delap por lesión, el Chelsea está explorando un movimiento para acelerar la adquisición del delantero del Estrasburgo, Emmanuel Emegha, quien debe llegar a Stamford Bridge en el verano. (Fuente: TEAMtalk)

Por otro lado, el Chelsea no tiene planes de adelantar la llegada prevista de Emegha. (Fuente: Daily Mail)

El Liverpool y el Manchester City han intensificado su interés en el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. Ojeadores del Arsenal, Chelsea, Man Utd y Tottenham Hotspur han estado observando al joven de 19 años recientemente. (Fuente: CaughtOffside)

El Crystal Palace ha decidido vender al centrocampista Adam Wharton el próximo verano si uno de sus pretendientes —Liverpool, Man Utd y Man City— hace una oferta significativa. (Fuente: Alan Nixon)

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, está impulsando un movimiento por el centrocampista del Athletic Club, Mikel Jauregizar. Se espera que llegue una oferta valorada en 60 millones de euros en enero, pero puede que no sea suficiente para sellar un acuerdo. (Fuente: Fichajes)

La Liga

El Real Madrid ha señalado un interés en fichar al extremo del Liverpool, Mohamed Salah, mientras busca una mejora inmediata en el lado derecho de su ataque. Se podría proponer un acuerdo de intercambio que involucre a Rodrygo. (Fuente: Fichajes)

Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Lewis Storey/GettyImages

Salah siempre ha visto al Real Madrid como un destino de interés y estaría abierto a unirse. (Fuente: Defensa Central)

A pesar del interés del Girona, el Barcelona insiste en que no aceptará ceder al centrocampista Marc Bernal en enero. (Fuente: Mundo Deportivo)

Al Barcelona se le ha advertido que tendría que pagar 57.2 millones de euros para fichar al centrocampista del Atalanta, Éderson, también objetivo del Liverpool, en enero. (Fuente: Football Insider)

Se espera que a David Alaba se le permita irse gratis el próximo verano cuando expire su contrato con el Real Madrid. (Fuente: Fabrizio Romano)

