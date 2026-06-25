Mercado de fichajes: la oferta récord del Real Madrid por Olise; Rashford, Enzo Fernández y más

En la Premier League, el Chelsea sigue pensando en el sustituto de Marc Cucurella, mientras que, en LaLiga, el FC Barcelona buscará reter a Marcus Rashford de cara al mercado de verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea ha reanudado las conversaciones con el Real Madrid sobre la venta del centrocampista Enzo Fernández, quien está muy interesado en el traspaso. No se espera que las condiciones personales sean un problema para el argentino, cuyo precio ronda los 158 millones de dólares. (Fuente: Nizaar Kinsella)

El Manchester City está a punto de batir el récord de traspasos británico al acordar la compra del centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, por un valor cercano a los 172 millones de dólares (130 millones de libras). (Fuente: Daily Mail)

El Arsenal no tiene intención de desprenderse del delantero Viktor Gyökeres, en medio de rumores de que podría ser utilizado en un trueque por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. (Fuente: CaughtOffside)

El Tottenham Hotspur sigue interesado en el extremo del Manchester City, Savinho, quien recientemente fue objeto de una sorpresiva oferta del Arsenal. Los Gunners querían una cesión, pero se retiraron tras ser informados de que solo se considerarían ofertas definitivas. (Fuente: RTI Esporte)

El lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall, desea fichar este verano por un club de la Champions League y estaría encantado de unirse al Manchester United, aunque las Urracas están decididas a no negociar con los Red Devils. (Fuente: The Sun)

El Bournemouth valora al centrocampista Alex Scott, objetivo del Arsenal y del Manchester United, en 79 millones de dólares. (Fuente: Daily Mail)

El Tottenham ha rebajado su precio por el central Cristian Romero a tan solo 34 millones de dólares, reavivando el interés del Atlético de Madrid. (Fuente: Mundo Deportivo)

En su búsqueda de un sustituto para Marc Cucurella, el Chelsea se ha fijado en el lateral izquierdo del Leeds United, Gabriel Gudmundsson. (Fuente: Expressen)

Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, no tiene prisa por vender al extremo Cody Gakpo, y los Reds solo considerarán su venta si llega una oferta importante. (Fuente: Football Insider)

En cuanto a los fichajes del Liverpool, Yan Diomande, del RB Leipzig, sigue siendo el principal objetivo, pero su elevado precio supone un problema importante. En busca de alternativas, Yankuba Minteh, del Brighton & Hove Albion, se encuentra entre los primeros puestos. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool, junto con el Tottenham, también sigue de cerca al extremo del Benfica, Andreas Schjelderup. (Fuente: Tuttomercatoweb)

La Roma ha informado al Arsenal y al Tottenham que tienen hasta el 30 de junio, fecha de cierre del ejercicio fiscal, para llegar a un acuerdo por el centrocampista Manu Koné. (Fuente: Football FanCast)

El Aston Villa está dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas por el portero Emiliano Martínez a tan solo 11,4 millones de dólares (10 millones de euros, 8,6 millones de libras), lo que abre la puerta a un posible traspaso a la Juventus. (Fuente: Tuttosport)

El central del Como, Jacobo Ramón, figura en la lista de deseos del Chelsea junto a Maxence Lacroix, del Crystal Palace. (Fuente: The Athletic)

LaLiga

El Barcelona está dispuesto a batir su récord de fichajes con una oferta de 171 millones de dólares (150 millones de euros) para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. (Fuente: Jose Alvarez)

Mientras tanto, el Real Madrid cree que la petición pública de Álvarez de abandonar el Atlético obligará a los rojiblancos a aceptar su propia propuesta de 171 millones de dólares (150 millones de euros). (Fuente: Josep Pedrerol)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está decidido a fichar al extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, y planea presentar hasta tres ofertas por el francés. Se espera que una primera oferta de 205 millones de dólares (180 millones de euros) sea rechazada, y si una oferta posterior de 228 millones de dólares (200 millones de euros) también es rechazada, Pérez batirá el récord mundial de traspasos de 253 millones de dólares (222 millones de euros). (Fuente: Látigo Serrano)

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha instado al director deportivo Deco a que no permita que el extremo del Manchester United, Marcus Rashford, se una a otro club. (Fuente: El Nacional)

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Ian MacNicol/GettyImages

Aunque no está preparado para hacer otra oferta de inmediato, el Barcelona planea esperar hasta finales del mercado de fichajes de verano para intentar recuperar a Rashford, convencido de que la presión acabará obligando al Manchester United a aceptar una oferta menor. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, se ha convertido en un nuevo objetivo del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Actualmente, el Real Madrid se centra en las salidas. Se espera que el centrocampista Dani Ceballos y el lateral izquierdo Fran García abandonen el club, mientras que el central Raúl Asencio podría ser vendido tras haber perdido su puesto como quinta opción en la lista de titulares. (Fuente: MARCA)

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