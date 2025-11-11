Mercado de fichajes: la sorprendente petición de Yamal al Barcelona; Fermín, Rafael Leão, Ibrahima Konaté y más

El mercado de fichajes nunca duerme. A pesar de que la ventana de transferencias de invierno todavía no está abierta, la maquinaria de los clubes más importantes de Europa ya está en marcha. Tanto los gigantes de la Premier League como los de LaLiga están inmersos en una intensa búsqueda para identificar y negociar con sus próximos refuerzos.

Premier League

Liverpool ha aceptado la inminente salida de Ibrahima Konaté este verano, ya que el jugador sigue rechazando todas las ofertas de extensión de contrato. Los Reds, por el contrario, confían en poder conseguir un reemplazo superior, con Alessandro Bastoni del Inter de Milán emergiendo como un candidato principal. (Fuente: Football Insider)

El principal objetivo de mediocampo del Manchester United, Adam Wharton, está en conversaciones con el Crystal Palace para una extensión de contrato. (Fuente: Fabrizio Romano)

El futuro de Rafael Leão, objetivo del Arsenal y el Chelsea, está "abierto" a pesar de la confianza que tiene el AC Milán en el delantero. (Fuente: Matteo Moretto)

FBL-ITA-SERIE A-PARMA-MILAN | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

El Chelsea ha preguntado oficialmente por el fichaje de la joven estrella del Como, Nico Paz. El Real Madrid tiene una cláusula de recompra por un mísero valor de 9 millones de euros, pero desde el campamento de los Blues hay esperanza de encontrar una manera de eludir a los gigantes españoles. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City está preparando un movimiento sorpresa por el lateral del Arsenal, Ben White, quien ha perdido importancia en el equipo en el Emirates. (Fuente: Arsenal Insider)

El propuesto traspaso de Kobbie Mainoo al Napoli se ha visto truncado por las crecientes preocupaciones de que el entrenador Antonio Conte, de quien se pensaba que estaba detrás del interés por el centrocampista del Manchester United, podría ser despedido pronto. (Fuente: Football Transfers)

La Liga

La directiva del Real Madrid y Xabi Alonso tienen dos ideas muy contrastantes sobre el mejor curso de acción con respecto a Vinicius Junior. Si bien el club considera "prioritario" acordar un nuevo contrato a largo plazo, no pueden entender por qué el nuevo entrenador lo está sentando en el banquillo por Rodrygo. (Fuente: Carrusel Deportivo)

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

También hay "malestar" en el vestuario del Real Madrid en lo que respecta al tema de Alonso. El meticuloso entrenador es descrito como autoritario y propenso a la sobrecarga de información, lo que provoca que algunos jugadores pierdan la confianza en el fichaje de verano. (Fuente: Fichajes)

El poderío financiero de la Premier League es tal que el recién ascendido Sunderland está preparando una oferta de 80 millones de euros por Fermín López del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

Lamine Yamal ha informado a la directiva del Barcelona que quiere que a Robert Lewandowski se le ofrezca un nuevo contrato este verano a pesar de la creciente conversación sobre una transferencia para el delantero veterano. (Fuente: El Nacional)

Otro de los atacantes del Barcelona corre el riesgo de ser cazado furtivamente después de que se revelara que el Bayern de Múnich ha presentado una oferta por valor de 75 millones de euros por Dani Olmo. (Fuente: Fichajes)