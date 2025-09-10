Mercado de fichajes: la última oferta del Liverpool por Konate; Vinicius, Wharton, Fermín y más

El mercado no se detiene y los grandes clubes europeos ya planifican sus plantillas para el futuro. Tanto en la Premier League como en LaLiga surgen operaciones de alto impacto que podrían transformar el panorama competitivo de los próximos años. Nombres como Adam Wharton, Michael Olise, Rodrygo, Fermín López o Javi Guerra aparecen en el centro de las negociaciones que empiezan a agitar los despachos.

Premier League

Aston Villa v Crystal Palace - Premier League | Michael Steele/GettyImages

El Manchester United ha marcado a Adam Wharton, centrocampista del Crystal Palace, como su gran objetivo para 2026, aunque también siguen de cerca a Carlos Baleba (Brighton) y Rúben Neves (Al Hilal). En paralelo, el Bayern de Múnich quiere blindar a Michael Olise, tentado por Chelsea, Liverpool, PSG y Barcelona, con un nuevo contrato antes de que acabe la temporada.

En el Arsenal, se escucharán ofertas en enero por Gabriel Jesus, una vez recuperado de su lesión, mientras que Leandro Trossard también está en la lista de transferibles. El club londinense incluso se planteó el fichaje de Arda Güler en verano, aunque su continuidad en el Real Madrid frenó esa operación.

Por su parte, el Liverpool ya da por hecha la salida gratuita de Ibrahima Konaté, con el Real Madrid bien posicionado para hacerse con sus servicios. Otro objetivo blanco es Micky van de Ven (Tottenham), aunque su precio de 80 millones de euros complica las negociaciones.

El Manchester City aparece como el gran favorito en la carrera por Rodrygo, a quien el Arsenal también pretendió y que estaría disponible por unos 80 millones en el mercado de enero. En el Chelsea, Raheem Sterling esperará hasta invierno para cerrar su traspaso a otro club londinense, mientras que el Aston Villa logró un importante descuento por Harvey Elliott, abonando 35 millones al Liverpool tras descartar al RB Leipzig. Finalmente, el West Ham mantiene conversaciones para el regreso del veterano portero Łukasz Fabiański.

LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En España, el Chelsea mantiene vivo su interés por Fermín López. El club inglés cree que su oferta es demasiado atractiva para ser rechazada y está atento al protagonismo que el centrocampista del Barcelona tenga en la primera parte de la temporada antes de dar el paso definitivo.

El Athletic Club también entra en el radar de la Premier, con Dani Vivian como objetivo de Aston Villa, Manchester United y Newcastle, dispuestos a activar su cláusula de 40 millones de euros. En el Valencia, el joven Javi Guerra está siendo seguido muy de cerca por el Real Madrid, que podría ficharlo por un precio muy inferior a su cláusula de 100 millones.

Además, el propio Madrid tiene otro frente abierto: Kylian Mbappé ha pedido al club explorar la llegada de Michael Olise (Bayern). Para ello, sería necesario que Vinícius Júnior abandonara el equipo, aunque se contempla un posible intercambio que una a Mbappé con su compañero de la selección francesa.

En el Atlético de Madrid, la situación de Jan Oblak también genera debate. El club rojiblanco podría escuchar ofertas por su portero en 2026 para reducir masa salarial, abriendo la puerta a uno de los movimientos más impactantes del mercado.

