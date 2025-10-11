Mercado de fichajes: Lamine Yamal considera a la Premier League, Vinícius Jr., Konaté, Guirassy y más

El mercado de fichajes no da respiro y, si bien la ventana de transferencias está cerrada, los clubes negocian y se mueven para seguir armando sus plantillas de cara a lo que se viene en la temporada.

Con Marc Guéhi, Gonzalo García, Eduardo Camavinga y Dušan Vlahović como algunos de los protagonistas, estas son las noticias del día.

Premier League

Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El Borussia Dortmund se mantiene firme en su rechazo a las ofertas por el centrocampista Jobe Bellingham, en el radar del Manchester United. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool considera fichar al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, quien se ha sumado a una lista de candidatos que también incluye a Carlos Baleba, del Brighton, y Adam Wharton, del Crystal Palace. (Fuente: TBR Football)

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester United se encuentran entre los equipos que buscan al central del RB Leipzig, Castello Lukeba, quien se espera esté disponible por unos 60 millones de euros (52,1 millones de libras, 69,5 millones de dólares). (Fuente: Mark Brus)

El delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, busca fichar por un club de la Premier League. Sus representantes han hablado con el Chelsea y el Tottenham, mientras que el Manchester United y el Newcastle se encuentran entre los clubes que buscan hacerse de su ficha. (Fuente: TBR Football)

Hablar de un posible traspaso al Arsenal de JJ Gabriel, la sensación de 15 años del Manchester United, es prematuro. Los Diablos Rojos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para retener al adolescente, apodado "Kid Messi". (Fuente: Daily Mail)

LaLiga

England v Wales - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, ​​buscado por el FC Barcelona, ​​verá reducida su cláusula de rescisión en el verano de 2026. (Fuente: Sky Alemania)

Lamine Yamal está frustrado por las críticas públicas del entrenador Hansi Flick y no descarta dejar el FC Barcelona si la situación no cambia. El Paris Saint-Germain es conocido por su admiración, pero Yamal también está abierto a fichar por la Premier League. (Fuente: Defensa Central)

El central del Crystal Palace, Marc Guéhi, es ahora el principal objetivo defensivo del Real Madrid, superando a Ibrahima Konaté del Liverpool. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid venderá a Vinicius Junior el próximo verano si no firma un nuevo contrato. El Al Ahli de Arabia Saudí está dispuesto a pagar la friolera de 345,2 millones de euros (400 millones de dólares) para cerrar el acuerdo. (Fuente: indykalia)

El Real Betis está listo para lanzar en enero la cesión del delantero del Real Madrid Gonzalo García. (Fuente: Fichajes)

Serie A

Mike Maignan of AC Milan holds the ball during the Serie A... | Nicolò Campo/GettyImages

El portero del AC Milan, Mike Maignan, que fue buscado por el Chelsea, se perfila para un sorprendente traspaso a la Juventus. (Fuente: La Gazzetta dello Sport)

Noah Atubolu, portero alemán con presente en el Friburgo sería el elegido como reemplazante de Maignan según la Gazzetta dello Sport.

Existe un interés de la Juventus por Brooke Norton-Cuffy, lateral del Genoa. Es poco probable que el inglés salga en este mercado invernal. (Fuente: Corriere dello Sport)