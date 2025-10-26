Mercado de fichajes: Lamine Yamal recibe una oferta récord; Nico Paz, Rafael Leão y más

El mercado de fichajes no tiene respiro, ya que la ventana de invierno se acerca día a día y los clubes empiezan a ver en el inicio de la temporada cuáles son los puestos que necesitan nutrir para tener el plantel correcto para luchar por sus respectivos objetivos.

Adam Wharton, Lennart Karl, Rodrigo Mora y Elliot Anderson están en las noticias de hoy.

Premier League

Crystal Palace FC v AEK Larnaca FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD2 | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

El Manchester United ha intensificado su interés en el delantero del AC Milan, Rafael Leão. Se estima que el astro portugués, seguido también por el Chelsea, tiene un valor de entre 80 y 100 millones de euros (93-116,3 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

En su intento por replicar el impresionante rendimiento de Mohamed Salah en su mejor momento, el Liverpool está dispuesto a fichar a Antoine Semenyo, del Bournemouth, y a Anthony Gordon, del Newcastle United, este verano. (Fuente: Football Insider)

Se espera que el Manchester United priorice el fichaje del centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, por encima de cualquier interés por Carlos Baleba, del Brighton. (Fuente: TEAMtalk)

Arsenal, Chelsea y Manchester City han formado una ordenada fila de interesados ​​que observan con admiración a la nueva promesa del Bayern Múnich, Lennart Karl. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool y el Real Madrid se preparan para un nuevo duelo de fichajes el próximo año, ya que los campeones de la Premier League rivalizan con los gigantes españoles por el fichaje del centrocampista de la Juventus, Khéphren Thuram. Ninguno de los dos equipos se ha dejado intimidar por su precio de 70 millones de euros (81,4 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

Las especulaciones sobre un posible traspaso al Bayern Múnich del capitán del United, Bruno Fernandes, han sido rotundamente desmentidas. (Fuente: CF Bayern Insider)

Marc Guéhi podría llegar a Anfield antes de lo esperado. Aunque no es una certeza, el Liverpool podría optar por hacerse con el central del Crystal Palace en enero si sigue disponible por tan solo 46,6 millones de dólares. (Fuente: Football Insider)

Sin embargo, el Bayern Múnich también tiene una buena posición en la carrera por el fichaje de Guéhi, ya que se ha visto a los representantes del defensa negociando con el campeón de la Bundesliga esta semana. (Fuente: Christian Falk)

El Manchester City ha sido señalado como el futuro del excapitán del club y actual entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, como sucesor de Pep Guardiola en el Etihad. (Fuente: Didi Hamann)

LaLiga

Como 1907 v Juventus FC - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

El Paris Saint-Germain está tan ansioso por fichar a Lamine Yamal que estaría dispuesto a batir el récord mundial de fichajes que estableció en 2017 para Neymar, con una oferta de 350 millones de euros (406,9 millones de dólares) sobre la mesa. El Barcelona no tiene intención de dejar marchar a este delantero estrella. (Fuente: El Nacional)

El Inter, equipo de la Serie A, prepara una oferta de 58 millones de euros (67,4 millones de dólares) para intentar romper el acuerdo del Real Madrid con el Como para llevar a Nico Paz de vuelta al Santiago Bernabéu el próximo verano. (Fuente: Flashscore)

El Real Madrid ha entrado en la carrera por el fichaje de Elliot Anderson. El Liverpool y el Manchester United persiguen de cerca al centrocampista del Nottingham Forest. (Fuente: Defensa Central)

La prodigiosa estrella del Porto, Rodrigo Mora, ya había despertado el interés del Barcelona y el Real Madrid, pero el PSG se ha abierto paso en la carrera por el fichaje. El vigente campeón de Europa está dispuesto a desembolsar 70 millones de euros por la joya de 18 años. (Fuente: Fichajes)