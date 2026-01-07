Mercado de fichajes: las dos bombas que el Chelsea le traería a su nuevo técnico; Vitinha, Vinícius Junior y más

La ventana de transferencias de invierno es fundamental para que los equipos de fútbol realicen ajustes estratégicos. Mientras que el verano se dedica a la planeación a largo plazo, el mercado de enero responde a la urgencia, permitiendo a los clubes suplir ausencias por lesión o potenciar el plantel para afrontar la fase decisiva del torneo.

Estos son algunos de los movimientos que suenan con fuerza en la Premier League y LaLiga.

Premier League

El Chelsea está listo para gastar 150 millones de euros para reforzar la plantilla para el nuevo entrenador Liam Rosenior. El centrocampista del Barcelona Fermín López y el delantero del AC Milan Rafael Leão están en la agenda. (Fuente: Fichajes)

Los Blues también están listos para ofrecer al centrocampista Enzo Fernández al Real Madrid en un acuerdo de intercambio que vería a Vinícius Junior unirse al Chelsea. (Fuente: Defensa Central)

El Manchester United ha realizado una oferta de 90 millones de euros por el extremo del RB Leipzig Yan Diomande con la esperanza de vencer al Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur y Bayern Munich por su firma. (Fuente: Africafoot)

El defensa El Chadaille Bitshiabu, también del RB Leipzig, es otro de los objetivos del Man Utd. El club inglés baraja presentar una oferta ante el interés de rivales como el Mónaco, el Lyon y el Bayer Leverkusen. (Fuente: L’Équipe)

Por otro lado, el exentrenador del Barcelona, Xavi, planea su posible llegada al Man Utd; de obtener el puesto, instaría a los centrocampistas azulgranas Gavi y Marc Bernal a seguir sus pasos hacia Old Trafford. (Fuente: El Nacional)

El AC Milan ha identificado al defensa del Man City Nathan Ake como su principal objetivo para la ventana de transferencias de enero. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Manchester City, por su parte, planea una oferta de 30 millones de euros para repescar al central del Wrexham, Callum Doyle, buscando así paliar la crisis de bajas en su línea defensiva. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal y el Man Utd han sido alertados sobre la decisión del Borussia Dortmund de escuchar ofertas por el extremo Karim Adeyemi. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool está a punto de cerrar el fichaje de dos estrellas del reciente Mundial Sub-17: el defensor senegalés Talla Ndiaye, quien podría incorporarse de inmediato, y el austriaco Ifeanyi Ndukwe, previsto para el verano. (Fuente: This Is Anfield)

El equipo brasileño Palmeiras está interesado en el centrocampista del Man Utd Casemiro y ha comunicado su interés en acordar un contrato de dos años si no renueva en Old Trafford. (Fuente: Diego Firmino)

El Newcastle United no está interesado en fichar al extremo del Chelsea Raheem Sterling, pero tanto el Fulham como el West Ham United están interesados en cerrar un trato. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal está en conversaciones con el delantero alemán Kai Havertz sobre una extensión de un año de su contrato actual, con el entrenador Mikel Arteta impresionado por su ritmo de trabajo durante su tiempo fuera por lesión. (Fuente: FootballTransfers)

El jefe de los Gunners, Mikel Arteta, busca fichar al centrocampista del Real Madrid Arda Güler. El Arsenal está planeando una oferta inicial de préstamo este mes con vistas a una transferencia permanente en el verano por un valor de 90 millones de euros. (Fuente: E-Notícies)

LaLiga

En un intento por reducir el precio de venta del Paris Saint-Germain por el centrocampista Vitinha, el Real Madrid está preparando una oferta de intercambio que involucra a Rodrygo, pero no han descartado usar a Vinicius Junior en un posible intercambio si continúa complicando las negociaciones sobre un nuevo contrato. (Fuente: Defensa Central)

El Inter Miami está trabajando en un doble acuerdo para fichar tanto a Antoine Griezmann como a Koke del Atlético de Madrid. (Fuente: Fichajes)

El entrenador del Al Hilal, Simone Inzaghi, pidió al Barcelona que incluyera al delantero Robert Lewandowski en un posible intercambio por el lateral derecho João Cancelo, pero el internacional polaco no tiene interés en una transferencia de enero. (Fuente: Mundo Deportivo)

Se espera que el movimiento del Barcelona por Cancelo sea su única entrada este invierno. De hecho, el único otro negocio que el cuadro blaugrana espera hacer involucra una salida para el portero Marc-André ter Stegen. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid está considerando ofrecer al delantero Gonzalo García al Borussia Dortmund como parte de un acuerdo de intercambio por el defensa central Nico Schlotterbeck que podría valer más de 30 millones de euros. (Fuente: Ekrem Konur)

El Leeds United, por su parte, ha visto rechazada una aproximación por Gonzalo por parte del Real Madrid. (Fuente: TEAMtalk)

