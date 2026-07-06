Mercado de fichajes: Lionel Messi busca una joya del Mundial 2026 para el Inter Miami; Neymar, Olise y más

En la Premier League, el Arsenal, el Manchester City y el Manchester United están interesados en un jugador tasado en más de 100 millones de dólares. En LaLiga, el Real Madrid buscaría a un importante elemento del Crystal Palace. Por último, en la MLS, el Inter Miami podría fichar a una de las figuras más mediáticas de esta copa del mundo.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

En un giro inesperado en la saga de Enzo Fernández, se cree que el Bayern Múnich está "explorando" la posibilidad de fichar al centrocampista del Chelsea. (Fuente: Indykaila)

El Manchester United se ha mostrado impresionado por la heroica actuación del portero paraguayo Orlando Gill. El United necesita reforzar su portería y podría estar interesado en el guardameta de San Lorenzo, de 26 años. (Fuente: Fichajes)

Tanto el Liverpool como el Manchester United estarían interesados ​​en el centrocampista de la Juventus, Khéphren Thuram, cuyo fichaje se estima en al menos 57,2 millones de dólares (50 millones de euros). (Fuente: Tuttosport)

El rechazo del Sporting CP a la primera oferta del Atlético de Madrid por el talentoso centrocampista Morten Hjulmand puede considerarse un gran impulso para el Arsenal, que también se encuentra en la puja. (Fuente: O Jogo)

El defensa central del Chelsea, Trevoh Chalobah, ha despertado el interés de clubes rivales de la Serie A como el Como y el Inter de Milán. Se espera que el internacional inglés cueste más de 46,7 millones de dólares. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Cualquier equipo que aspire a hacerse con los servicios del prometedor Alex Scott, del Bournemouth, pretendido por el Arsenal, el Manchester City y el Manchester United, tendrá que desembolsar 106,7 millones de dólares (80 millones de libras). (Fuente: BBC Sport)

England FIFA World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Se cree que Bruno Guimarães, objetivo de alto perfil del Arsenal, tiene "serias preocupaciones" sobre el futuro del Newcastle United. Que el jugador logre convencer a su club para que acepte una oferta de traspaso es otra cuestión. (Fuente: Football Transfers)

Sergio Arribas se ha convertido en un objetivo sorpresa para el Liverpool tras su destacada actuación como mediocampista ofensivo durante el ascenso del Almería a LaLiga. (Fuente: Ideal)

Si surgiera algún interés concreto, Pedro Neto, del Chelsea, no rechazaría necesariamente una oferta del Liverpool. (Fuente: Indykaila)

El Tottenham Hotspur podría seguir intentando fichar al delantero del Manchester City, Omar Marmoush. El internacional egipcio está valorado en 68,6 millones de dólares (51,4 millones de libras, 60 millones de euros) y también interesa a varios clubes de la Bundesliga, como la Juventus y el Galatasaray. (Fuente: CaughtOffside)

Según los informes, el Liverpool está interesado en el joven prodigio mexicano Gilberto Mora. Solo el tiempo dirá si llega a presentarse una oferta por la estrella del Club Tijuana. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

En un nuevo intento por convencer al Bayern Múnich de que deje marchar a Michael Olise, el Real Madrid está dispuesto a ofrecer una cifra asombrosa de 251,6 millones de dólares (188,5 millones de libras, 220 millones de euros), lo que lo convertiría en el segundo traspaso más caro de la historia, solo superado por los 222 millones de euros del fichaje de Neymar Jr. por el Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, siempre ha mostrado interés en Rafael Leão. Para financiar el fichaje de la superestrella del AC Milan, el campeón español prepara una cesión similar a la que permitió a Marcus Rashford llegar procedente del Manchester United la temporada pasada. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid tiene la oportunidad de fichar a Adam Wharton del Crystal Palace por la astronómica suma de 137,3 millones de dólares (120 millones de euros). Queda por ver si el Real Madrid prioriza a Wharton tras rechazar públicamente la oportunidad de fichar a Enzo Fernández. (Fuente: Defensa Central)

Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Una lesión de Ismael Saibari durante la participación de Marruecos en el Mundial ha generado dudas sobre su disponibilidad para el Bayern Múnich al inicio de la próxima temporada. Ante su probable ausencia, el Barcelona prácticamente ha perdido la esperanza de fichar a Harry Kane, quien será necesario de vuelta en Baviera. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid se ha abierto paso en la puja por Dani Ceballos, quien parecía encaminarse a regresar al Real Betis tras la expiración de su contrato con el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

En respuesta al fallido fichaje de Bernardo Silva —quien finalmente se unirá al Real Madrid—, el Barcelona está interesado en el joven talento del Valencia, Javi Guerra, de 23 años. (Fuente: El Nacional)

Resto del Mundo

El Inter Miami estaría mostrando un gran interés en reunir a Lionel Messi con otra estrella del Mundial de este verano, el portero de Cabo Verde, Vozinha. (Fuente: Indian Sports Network)

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Se espera que la reconstrucción del AC Milan a cargo de Rubén Amorim continúe con la adquisición de su exdefensa central del Sporting CP, Gonçalo Inácio, quien ya había sido objetivo del Chelsea. (Fuente: Daniele Longo)

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