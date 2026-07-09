Mercado de fichajes: Lionel Messi insta al Barcelona a fichar a su compañero; Tchouaméni, Julián Álvarez y más

En la Premier League, al menos cinco clubes siguen de cerca al extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona está intentando convencer al Club Brujas para que venda al extremo de 18 años Jesse Bisiwu.

Esta nota fue originalmente publicada por SI FC

Premier League

A pesar del interés del Manchester United, Aurélien Tchouaméni seguirá siendo jugador del Real Madrid la próxima temporada. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Algunos informes incluso afirman que Tchouaméni ya ha firmado un nuevo contrato con el Real Madrid para rechazar definitivamente la oferta del United. (Fuente: Fabrice Hawkins)

Se está gestando una "carrera abierta" por el centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, con el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool negociando el fichaje de la joven promesa de 18 años que saltó a la fama en el Mundial. Sin embargo, ningún club se perfila como favorito en este momento. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United se ha puesto en contacto con representantes del Borussia Dortmund y del lateral derecho noruego Julian Ryerson, quien anuló a Vinícius Júnior en la victoria de su selección sobre Brasil en el Mundial. Sin embargo, el Dortmund solo considerará venderlo por una cantidad superior a 34,3 millones de dólares (30 millones de euros). (Fuente: Bild)

El objetivo del Liverpool, Yankuba Minteh, podría costar hasta 107 millones de dólares (80 millones de libras), y el Brighton & Hove Albion está comparando el valor del extremo con el reciente traspaso de Anthony Gordon al Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United planea poner a prueba la determinación del Wolverhampton Wanderers de retener al joven talento Mateus Mané con una oferta inicial de 26,8 millones de dólares (20 millones de libras). Los Wolves valoran al jugador de 18 años, también seguido por el Liverpool, en cerca de 46,9 millones de dólares (35 millones de libras). (Fuente: United in Focus)

El Arsenal y el Tottenham Hotspur figuran en la lista de cinco clubes de la Premier League que siguen de cerca al extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa, tras su impresionante actuación en el Mundial. Newcastle, Aston Villa y Crystal Palace son los otros tres. (Fuente: TEAMtalk)

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

El Chelsea ha comenzado a considerar al delantero agente libre Dušan Vlahović como una "opción seria" para reforzar su ataque. (Fuente: CaughtOffside)

Emiliano Martínez sigue siendo objetivo de la Juventus, que quiere "agotar todas las posibilidades" por el portero del Aston Villa y de la selección argentina antes de considerar otras opciones. (Fuente: Sky Italy)

El Manchester United duda sobre si fichar al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, debido a las cifras que se barajan. (Fuente: Football Insider)

El Paris Saint-Germain está negociando con el Mónaco para fichar al extremo Maghnes Akliouche, quien había sido vinculado con el Liverpool. Ya existe un acuerdo entre Akliouche y el PSG. (Fuente: RMC Sport)

El joven del Chelsea, Jesse Derry, quien debutó con el primer equipo en febrero de 2026, está cerca de unirse al Sporting CP en calidad de cedido por una temporada. (Fuente: Sky Sports)

El Crystal Palace está a punto de fichar al exdefensa del Barcelona, ​​Óscar Mingueza, como agente libre tras su salida del Celta de Vigo. Se ha llegado a un acuerdo verbal. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Manchester United recibirá una suma importante cuando Mason Greenwood se una al Fenerbahçe procedente del Marsella gracias a una cláusula de futura venta. La cantidad ascenderá a unos 13,7 millones de dólares de un total de 48 millones. (Fuente: RMC Sport)

LaLiga

Tras haber jugado con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Lionel Messi ha aconsejado al Barcelona que priorice el fichaje de este último. En opinión del ídolo argentino y catalán, Martínez se adapta mejor a un sistema que sacará el máximo provecho de Lamine Yamal y Pedri, ofreciendo un referente más fijo que el móvil Álvarez.

Eduardo Camavinga solo dejará el Real Madrid este verano si se dan dos condiciones: que llegue una oferta adecuada y que cambie de opinión sobre su deseo de quedarse y luchar por un puesto en el once titular. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

El Barcelona está intentando convencer al Club Brujas para que venda al extremo de 18 años Jesse Bisiwu, con la participación directa del director deportivo Deco. Ya se ha presentado una oferta, cuyo importe no se ha revelado, que ha sido rechazada, pero los catalanes aún no se dan por vencidos. (Fuente: Mundo Deportivo)

SL Benfica v Club Brugge KV - UEFA Youth League 2025/26 Semi-Final | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

João Cancelo está a punto de convertirse en jugador permanente del Barcelona, ​​con el acuerdo prácticamente cerrado y un contrato de dos años pendiente de confirmación. (Fuente: COPE)

El Real Madrid pretende mantener al lateral izquierdo Álvaro Carreras como suplente del nuevo titular Marc Cucurella, rechazando así el interés del Manchester United y el Chelsea. (Fuente: Fabrizio Romano)

El excentrocampista del Liverpool, Fabinho, actualmente agente libre, ha abierto la puerta a un posible regreso al Real Madrid. El brasileño jugó una temporada cedido en el filial hace más de una década. (Fuente: El Chiringuito)

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