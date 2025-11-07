Mercado de fichajes: Lionel Messi podría volver a Europa; Rice, Vinícius Júnior y más

Los rumores del mercado de fichajes no se detienen y esta semana llegan con nombres que sacuden al fútbol mundial. Desde el posible regreso de Lionel Messi a Europa, hasta la millonaria cifra que el Arsenal exige por Declan Rice, el movimiento entre clubes promete un invierno agitado. Figuras como Vinícius Junior, Rodrygo, Lewandowski y Kobbie Mainoo también protagonizan negociaciones que podrían cambiar el rumbo de la Premier League, LaLiga y hasta la MLS.

El Manchester United ha mantenido conversaciones con el Real Madrid para negociar la cesión de Endrick en enero. Aunque el Olympique de Lyon lidera la carrera por el delantero brasileño, los “Red Devils” aún no están fuera de la puja, ya que buscan reemplazar la inminente salida de Joshua Zirkzee.



No conformes con intentar interferir en el préstamo de Endrick, el Manchester United también se ha metido en las negociaciones por Marc Guéhi. El defensa central del Crystal Palace es un objetivo a largo plazo del Liverpool y prioriza un club con participación en la Champions League, pero la oferta económica desde Old Trafford supera ampliamente la propuesta de Anfield.



Ante el creciente interés del Real Madrid, el Arsenal ha intentado blindar a Declan Rice, fijando un precio de 150 millones de euros (132,1 millones de libras / 172,3 millones de dólares) por el mediocampista inglés.

El Manchester City analiza presentar una oferta por Kobbie Mainoo, del Manchester United, aunque también hay interés del Chelsea, el Everton y el Leeds United.



El Atlético de Madrid prepara una oferta sorpresa de 40 millones de euros (35,3 millones de libras / 46 millones de dólares) por el lateral del Chelsea, Marc Cucurella.

El West Ham United busca fichar al mediocampista del Feyenoord, Quinten Timber. El hermano gemelo de Jurriën Timber, jugador del Arsenal, quedará libre este verano y ya ha despertado el interés del Bayer Leverkusen.

La Juventus está preparando un nuevo contrato para Kenan Yıldız con el objetivo de frenar el interés del Chelsea, el Liverpool y el Manchester United.



El Inter de Milán confía en poder fichar a Ezri Konsa, del Aston Villa, por una suma cercana a los 35 millones de euros.



El Tottenham Hotspur y el Crystal Palace siguen de cerca al defensor polivalente del Inter de Milán, Yann Bisseck, valorado en al menos 35 millones de euros (30,8 millones de libras / 40,2 millones de dólares).

El Manchester City ha pedido expresamente a Vinícius Junior que no renueve su contrato con el Real Madrid, con la intención de convertirlo en su “nuevo Kevin De Bruyne”.



Asegurar la renovación de Vinícius es una de las principales prioridades de Xabi Alonso para los próximos meses. También figura en su lista concretar el traspaso de Nico Paz.



Robert Lewandowski escuchará la primera oferta del Barcelona para renovar su contrato antes de tomar una decisión sobre su futuro el próximo año.



El Chelsea está dispuesto a pagar hasta 80 millones de euros (70,5 millones de libras / 91,9 millones de dólares) por Rodrygo, del Real Madrid, en el mercado de enero. El Arsenal y el Tottenham también han mostrado fuerte interés en el extremo, que busca salir del club.

Arda Güler ha solicitado no volver a coincidir en el once titular con Jude Bellingham.



El Barcelona ha sido vinculado con el defensa central del Manchester City, John Stones, quien quedará libre este verano.

El agente de Dayot Upamecano ya ha iniciado conversaciones con el Real Madrid, ya que el defensa francés entra en los últimos meses de su contrato con el Bayern Múnich.



El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, podría regresar a Europa mediante una cesión de cuatro meses al Galatasaray a partir de enero, con el objetivo de mantenerse en forma durante el receso de la MLS previo al Mundial de este verano.



El juvenil estadounidense Brooklyn Raines, del Houston Dynamo, ha despertado el interés de la Juventus y del City Football Group tras su destacada temporada en la MLS.



