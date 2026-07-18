Mercado de fichajes: lo que pide el Manchester United por Fernandes; Gyokeres, Vinícius Júnior y más

En la Premier League, el Chelsea y el Manchester United están dispuestos a desembolsar 103 millones de dólares para fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams. Mientras tanto, en LaLiga, el aumento del valor de Dani Olmo tras su impresionante Mundial con España ha llevado al Barcelona a vender al centrocampista.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Atlético de Madrid está considerando fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, quien, si bien prioriza al Real Madrid, está tan deseoso de abandonar Stamford Bridge que consideraría una oferta del equipo de Diego Simeone. (Fuente: Si Phillips)

El Manchester United pide tan solo 57 millones de dólares (50 millones de euros, 42 millones de libras) por el centrocampista Bruno Fernandes, aunque sus expectativas salariales podrían ser demasiado altas para el Galatasaray turco. (Fuente: Süleyman Rodop)

Mientras tanto, el Manchester United se ha unido al Arsenal en la puja por el centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, y puede que no sea la única vez que los dos gigantes se enfrenten, ya que los Gunners están dispuestos a competir con el United por el lateral izquierdo de las Urracas, Lewis Hall, cuyo futuro está en entredicho. (Fuente: Football FanCast)

El Manchester United y el Newcastle podrían protagonizar otra batalla por el fichaje, ya que ambos equipos están a punto de iniciar conversaciones por el centrocampista del Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson. (Fuente: FootballTransfers)

Se rumorea que el extremo Amad Diallo, objetivo prioritario del exentrenador Ruben Amorim en el AC Milan, podría abandonar el Manchester United. (Fuente: CaughtOffside)

El Tottenham Hotspur ha mostrado un renovado interés en el extremo del Aston Villa, Morgan Rogers, quien sigue dando prioridad al Arsenal. (Fuente: HandofArsenal)

El Arsenal ha vuelto a interesarse por el extremo del Real Madrid, Rodrygo, tras acordar la venta de Leandro Trossard, aunque mucho dependerá de la recuperación del brasileño de su lesión. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City está a punto de cerrar la venta del extremo Savinho al Tottenham y busca sustitutos. El equipo de Enzo Maresca se ha unido al Aston Villa, los Spurs y el RB Leipzig en la puja por Ibrahim Mbaye, del Paris Saint-Germain. (Fuente: Daily Mail)

El Chelsea y el Manchester United están dispuestos a desembolsar 103 millones de dólares (90 millones de euros, 76 millones de libras) para fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams. (Fuente: El Nacional)

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool rechazó la oportunidad de competir con el Aston Villa por el centrocampista João Gomes tras fijar a Adam Wharton, del Crystal Palace, como su principal objetivo. (Fuente: FootballTransfers)

El entrenador del Benfica, Marco Silva, ha intervenido personalmente en las negociaciones con el Tottenham por el extremo Andreas Schjelderup, bloqueando su salida e informándole al internacional noruego de su decisión de no considerar ofertas durante al menos un año más. (Fuente: Sporten)

El Como confía en cerrar un acuerdo con el Chelsea por el central Trevoh Chalobah tras mejorar significativamente su oferta inicial, acercándola mucho más al precio que piden los Blues. (Fuente: Calciomercato)

Pedro Porro ya ha comunicado a su agente que no desea dejar el Tottenham este verano, a pesar del interés que ha despertado tras su impresionante actuación en el Mundial. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, el Tottenham está dispuesto a vender a otro defensa, Djed Spence, para financiar la reconstrucción de su plantilla este verano. (Fuente: talkSPORT)

El centrocampista del Rangers, Nicolas Raskin, cuenta con pretendientes en el Aston Villa, el Manchester City, el Manchester United y el Liverpool. (Fuente: Voetbalkrant)

El Manchester United ha seguido de cerca al lateral izquierdo del West Ham United, Oliver Scarles, pero aún no ha concretado su interés. (Fuente: Ben Jacobs)

LaLiga

Vinícius Júnior tiene muchas probabilidades de dejar el Real Madrid como agente libre el próximo verano. Se espera que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, ocupe su lugar. (Fuente: Carlos Carpio)

El Barcelona está dispuesto a pagar los 69 millones de dólares (60 millones de euros, 51 millones de libras) que pide el Arsenal por el delantero Viktor Gyökeres, quien quiere marcharse tras solo una temporada después de un desencuentro con el entrenador Mikel Arteta por su menor participación en la recta final de la campaña. (Fuente: El Nacional)

El aumento del valor de Dani Olmo tras su impresionante Mundial con España ha llevado al Barcelona a vender al centrocampista. (Fuente: Fichajes)

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

El central del Real Madrid, Raúl Asencio, ha rechazado una oferta del Chelsea y prefiere consolidarse bajo las órdenes de José Mourinho. (Fuente: Le Journal du Real)

Alessandro Bastoni es el principal objetivo de Mourinho para reforzar la defensa del Real Madrid, pero el presidente Florentino Pérez no quiere gastar 69 millones de dólares (60 millones de euros, 51 millones de libras) en el central del Inter, y además quiere vender primero a uno de los defensas actuales del equipo. (Fuente: Látigo Serrano)

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