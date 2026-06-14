Mercado de fichajes: los clubes que están interesados en Fernandes; Endrick, Marcus Rashford y más

En la Premier League, el Chelsea y el Newcastle United planearían un interesante truque de jugadores. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid buscaría fichar a un campeón del mundo que actualmente juega en el Liverpool.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea está dispuesto a fichar al extremo del Manchester United, Marcus Rashford, este verano, pero solo lo hará cedido, ya que considera que la combinación del precio del traspaso y el elevado salario del internacional inglés harían que un fichaje permanente fuera demasiado caro. (Fuente: Si Phillips)

Varios rivales de la Premier League siguen de cerca las negociaciones contractuales de Bruno Fernandes con el Manchester United, que está dispuesto a ofrecerle al internacional portugués un nuevo contrato por la friolera de 502.000 dólares (375.000 libras) semanales. (Fuente: SportsBoom)

Tanto el Liverpool como el Manchester United han mostrado interés en fichar al centrocampista de la Juventus, Khéphren Thuram, que también está en la mira del Galatasaray. (Fuente: Tuttojuve)

El Arsenal ha intensificado su interés por el centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, valorado en 81 millones de dólares (70 millones de euros, 60 millones de libras). (Fuente: Sacha Tavolieri)

Cody Gakpo le ha comunicado al Liverpool su deseo de marcharse este verano. El Tottenham Hotspur confía en cerrar el acuerdo. (Fuente: SoccerNews)

Mientras tanto, el Tottenham lidera la puja por el defensa central del Club Brujas, Joel Ordóñez. (Fuente: Mark Brus)

El Newcastle United propuso un trueque que enviaría a Nick Woltemade al Chelsea a cambio del delantero Liam Delap. Los Blues, aunque interesados, rechazaron la oferta. (Fuente: The Chelsea Forum)

Germany Training Session - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Las sólidas actuaciones de Myles Lewis-Skelly en el centro del campo del Arsenal hacia el final de la temporada parecen haber salvado su futuro en el Emirates Stadium, lo que supone un revés para el Manchester United, uno de sus admiradores desde hace tiempo, en su intento por fichar al inglés. (Fuente: Manchester Evening News)

El Paris Saint-Germain ha añadido al centrocampista del Manchester City, Rodri, a su lista de objetivos para el verano. (Fuente: Fichajes)

El extremo del Arsenal, Gabriel Martinelli, sigue siendo objetivo de clubes de Arabia Saudí, mientras que su compañero Leandro Trossard ha despertado el interés del Bournemouth y otros clubes europeos. (Fuente: Ben Jacobs)

El Manchester United, el Manchester City y el Bayern de Múnich están interesados ​​en fichar al central del Everton, Jarrad Branthwaite, pero se enfrentan al elevado precio de 94 millones de dólares (70 millones de libras). (Fuente: Daily Mail)

Ante la incertidumbre sobre el futuro de Emiliano Martínez, el Aston Villa está interesado en el portero del Benfica, Anatoliy Trubin. (Fuente: A BOLA)

LaLiga

Las negociaciones para el traspaso del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, al Real Madrid se han estancado por completo. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Inter está interesado en fichar al delantero del Real Madrid, Endrick, en calidad de cedido con opción de compra obligatoria por unos 46 millones de dólares (40 millones de euros). El Real Madrid valora al brasileño, que se encuentra en un excelente momento de forma, en 52 millones de dólares (45 millones de euros). (Fuente: L’Interista)

El centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó, se muestra abierto a unirse al Atlético de Madrid, pero el entrenador Diego Simeone aún no ha decidido si concretar el fichaje. Al Hilal, Bayer Leverkusen y Manchester United están interesados ​​en el jugador de 22 años. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Paris Saint-Germain ha rechazado una oferta de 58 millones de dólares (50 millones de euros) por el extremo Bradley Barcola, procedente del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

Tras la llegada del nuevo entrenador José Mourinho, se espera que el Real Madrid explore la posibilidad de fichar al centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister. (Fuente: Football Insider)

Argentina Portraits - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun - FIFA/GettyImages

Mourinho y el presidente Florentino Pérez también han hablado sobre el futuro del joven centrocampista Arda Güler, y ambos insisten en que su venta está descartada. Arsenal y PSG están estudiando ofertas, pero el Real Madrid rechazará todas las propuestas. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona ha presentado una oferta por el central de 18 años del Colorado Rapids, Lucas Herrington, quien viajó al Mundial con Australia. (Fuente: Sydney Morning Herald)

Sin embargo, el deseo del Barcelona de fichar al lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, ha sufrido un revés después de que el internacional español dejara claro que no quiere unirse a un club que no puede garantizarle su inscripción para la próxima temporada. (Fu

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