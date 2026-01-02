Mercado de fichajes: Los compañeros de Vinícius quieren que se vaya del Real Madrid; Lewandowski y más

Sólo dos días han transcurrido del 2026 y el mercado de fichajes empieza a sonar fuertemente, a pesar de que ningún equipo grande todavía adiciona piezas con miras a la segunda mitad de campaña.

Es que en la Premier League, poderosos del calibre del Liverpool y Manchester United quieren mover fichas y reforzar sus plantillas, tras unos decepcionantes meses iniciales de competición.

En LaLiga, arde el vestuario del Real Madrid, aparentemente cansado de la actitud de Vinícius Júnior; mientras que el FC Barcelona sigue peinando el mercado en busca de un defensor para incorporarlo de inmediato, igual que la opción de reemplazar a Robert Lewandowski en verano.

Bruno Fernandes | Ash Donelon/GettyImages

Premier League

El Arsenal y su rival del norte de Londres, Tottenham Hotspur, se pelean la llegada del volante del Bayern Múnich, Leon Goretzka, quien ha perdido mucho protagonismo con el campeón alemán, y su contrato culmina en junio, así que sería vendido ya. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City de Pep Guardiola habría presentado una oferta de 25 millones de euros por el mediapunta de17 años y canterano del Barcelona, ​​Dro Fernández. (Fuente: Fichajes.net)

El Manchester United tendría decidido vender a final de temporada a su capitán, Bruno Fernandes, creyendo que los fondos recaudados con su salida ayudarían a financiar la reconstrucción de la nómina. (Fuente: Football Insider)

Asimismo, los propios Red Devils desean obtener de inmediato al central del Rennes, Jérémy Jacquet. (Fuente: Sky Sports News)

El Liverpool estaría cerca de asegurar el fichaje del central ecuatoriano del Brujas, Joel Ordoñez, mientras que sigue de cerca al pivote Lamine Camara y el extremo Maghnes Akliouche, ambos del Mónaco. (Fuente: Bolavip)

Entretanto, cotiza alto el regreso inmediato al Pool del mediapunta Harvey Elliott (para ser enviado al Charlotte FC de la MLS), cedido al Aston Villa el verano pasado y que atraviesa dificultades en dicha entidad. Claro está, la escuadra que entrena Unai Emery se vería obligada a aceptar una sanción económica para rescindir el préstamo del talentoso zurdo. (Fuente: Fabrizio Romano)

LaLiga

Aunque el diario AS asegura que club y jugador desean firmar una renovación contractual, varios compañeros de Vinícius Júnior en el Real Madrid habrían pedido a la directiva vender al extremo brasileño lo antes posible, alegando que sus constantes malas actitudes están perjudicando al equipo. (Fuente: El Nacional)

Eduardo Camavinga y Vinícius Júnior | Sports Press Photo/GettyImages

Por otro lado, es un hecho real el interés del Liverpool en Eduardo Camavinga; sin embargo, el mencionado centrocampista francés no tiene intención de salir del Madrid en enero. (Fuente: TEAMtalk)

Hansi Flick no parece del todo de acuerdo con el deseo del Barcelona de fichar a un delantero más joven este verano. De hecho, el entrenador alemán quiere un goleador consolidado como Julián Álvarez, Harry Kane o Erling Haaland; pues de lo contrario, preferiría mantener a Lewandowski en su plantilla. (Fuente: El Nacional)

A pesar de recibir ofertas para abandonar la Ciudad Condal en enero, incluyendo una proveniente del Porto, Roony Bardghji seguiría vestido de azulgrana al menos hasta la ventana veraniega. (Fuente: SPORT)