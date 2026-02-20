Mercado de fichajes: los gigantes europeos buscan a Fernandes; Haaland, Sandro Tonali y más

El mercado comienza a agitarse y la Premier League vuelve a ser el epicentro del ruido. El Manchester United evalúa decisiones de alto impacto, con Bruno Fernandes en el centro del debate, mientras gigantes europeos y capitales emergentes miden fuerzas por su futuro. A partir de ahí, los nombres se multiplican, los intereses se cruzan y las piezas comienzan a moverse también en LaLiga. Es el efecto dominó del verano: rumores que no son casualidad y operaciones que pueden redefinir proyectos enteros.

El Manchester United estaría abierto a vender a Bruno Fernandes para financiar una reconstrucción del mediocampo este verano. Existe interés desde la Saudi Pro League, pero el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain buscan mantener al internacional portugués en Europa.

Para reforzar al United aparece el nombre de Sandro Tonali. El mediocampista del Newcastle United prioriza una llegada a Old Trafford, pese al interés del Arsenal.

Otro jugador en carpeta es Felix Nmecha, mediocampista del Borussia Dortmund, aunque su fichaje también interesa al Chelsea y al Tottenham Hotspur.

El Aston Villa y el Liverpool siguen de cerca a Lucas Bergvall, mediocampista del Tottenham, con la Champions League como principal atractivo.

El Arsenal intentó fichar a Julián Álvarez con una oferta de 120 millones de euros al Atlético de Madrid, antes de decantarse por Viktor Gyökeres.

El guardameta Konstantinos Tzolakis, del Olympiacos, podría recibir una oferta de 20 millones de euros del Nottingham Forest, aunque también es seguido por la Juventus, el Napoli, la Roma, el Galatasaray, además del Arsenal y el Liverpool.

Otro arquero en la mira es Bart Verbruggen, del Brighton & Hove Albion, objetivo del Chelsea.

El Liverpool avanza para cerrar el fichaje del extremo Allan, del Palmeiras, por una cifra cercana a los 35 millones de euros, permaneciendo en Brasil hasta después del Mundial.

Pep Guardiola habría comunicado a Bernardo Silva que no seguirá en el Manchester City más allá de esta temporada, con el FC Barcelona como posible destino. Además, Erling Haaland habría advertido que dejará al City si Guardiola se marcha, incluso este verano.

El Rangers exigiría más de 10 millones de libras para vender al central Emmanuel Fernández, seguido por el Arsenal, el Chelsea y el Bayern.

Lamine Yamal habría pedido al FC Barcelona no vender a Jules Koundé, con quien mantiene una relación cercana dentro y fuera del campo.

El Real Madrid sigue de cerca a Luka Vušković, defensor del Tottenham, tras su destacada cesión en el Hamburg.

Aunque David Alaba saldría del Real Madrid al finalizar contrato, el club analiza renovar a Antonio Rüdiger para evitar otra baja sensible.

El FC Barcelona modificó su política de contratos juveniles tras las salidas de Marc Guiu al Chelsea y Dro Fernández al PSG, incorporando cláusulas de rescisión progresivas.

Además, el Barça podría ejecutar la opción de 30 millones de euros para fichar de forma permanente a Marcus Rashford del Manchester United y venderlo posteriormente, con el objetivo de recuperar a Jan Virgili del Mallorca.

Por último, Karl Etta Eyong, delantero del Levante, rechazó una venta al CSKA Moscú pese a una oferta superior a los 30 millones de euros, a la espera de un movimiento mayor desde el Arsenal, el Manchester United, el Barcelona o el Real Madrid.

