Mercado de fichajes: Mainoo en la agenda de un rival del Manchester United, Camavinga, Konaté, Haaland y más

El mercado de fichajes no se detiene y los principales clubes de Europa ya mueven fichas pensando en el próximo invierno y, sobre todo, en el verano de 2026. Rumores, sondeos y primeras ofertas comienzan a perfilar los movimientos que podrían sacudir tanto a la Premier League como a LaLiga y la Bundesliga. Desde jóvenes promesas como Kobbie Mainoo y Arda Güler, hasta estrellas consolidadas como Dani Olmo o Erling Haaland, los grandes nombres del fútbol europeo vuelven a ocupar titulares. En este informe repasamos las operaciones más destacadas que se están cocinando en los despachos de clubes como Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona o Bayern Múnich.

Premier League

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, es un gran admirador de Kobbie Mainoo y se espera que considere un movimiento en enero por el jugador del Manchester United, si este sigue sin contar en Old Trafford. (Fuente: talkSPORT)

El Chelsea está muy interesado en fichar al centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, el próximo verano. Los “Blues” estarían dispuestos a llegar hasta 60 millones de euros, aunque está por ver si el Madrid aceptaría tal oferta. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool ha sido vinculado con un interés en el defensa del Napoli, Sam Beukema, como reemplazo a largo plazo de Ibrahima Konaté. (Fuente: TEAMtalk)

Mainoo | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Manchester United ha señalado al entrenador del Aston Villa, Unai Emery, como un candidato principal para reemplazar a Ruben Amorim en caso de que la actual mala racha de resultados acabe forzando la salida del técnico portugués. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Tottenham Hotspur y el Manchester United, interesados en Jean-Philippe Mateta, se han encontrado con que el Crystal Palace ha fijado un precio de 54,4 millones de euros. (Fuente: Football Insider)

El Newcastle está preparando una oferta de 50 millones de euros por Giuliano Simeone, jugador del Atlético de Madrid, que es el extremo titular y tercer hijo de Diego Simeone. (Fuente: Fichajes)

Las Urracas también están considerando una oferta de 90 millones de euros por el creador de juego del Barcelona, Dani Olmo. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, que ha tenido un inicio de temporada muy prometedor, está atrayendo un gran interés de varios clubes de la Premier League y se espera que reciba ofertas de hasta 150 millones de euros. El Arsenal ya mostró interés en el mediapunta turco durante el verano. (Fuente: DefensaCentral)

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se muestra “optimista” con la posibilidad de que el club catalán fiche al delantero del Manchester City, Erling Haaland. (Fuente: El Nacional)

Como alternativa a Haaland, el Barcelona ha identificado al delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, como candidato ideal para reemplazar a Robert Lewandowski en 2026. El club alemán exigirá 100 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Arda Güler | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Real Madrid ya ha decidido su primer fichaje del verano de 2026, estando preparado para activar la cláusula de recompra de 10 millones de euros en el contrato de Nico Páz con el Como. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Bayern Múnich está a punto de cerrar un nuevo contrato con Dayot Upamecano, quien ha despertado el interés del Real Madrid, el Manchester United y el Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

