Mercado de fichajes: Mainoo lanza un ultimátum al Manchester United; Yamal, inquieto en el Barcelona

El mercado de fichajes vuelve a agitarse y los principales clubes de Europa se mueven con rapidez en busca de reforzar sus plantillas. Con la temporada en plena ebullición, los nombres sobre la mesa son cada vez más numerosos y las negociaciones, más intensas.

Premier League

Liverpool v Everton - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Liverpool se muestra reacio a vender a Ibrahima Konaté en enero y se arriesga a perderlo en una transferencia libre, creyendo que puede convencer al central de que firme un nuevo contrato. (Fuente: Football Insider).

Entre los numerosos centrales que el Liverpool tiene en la mira se encuentran Sven Botman del Newcastle United, Willian Pacho del Paris Saint-Germain y la dupla del Sporting de Lisboa, Zeno Debast y Ousmane Diomande. (Fuente: talkSPORT).

Kobbie Mainoo ha advertido al Manchester United que buscará marcharse definitivamente si el entrenador Ruben Amorim no es despedido. Varios clubes que disputan la UEFA Champions League están tras su fichaje. (Fuente: Fichajes).

El AC Milan luchará con la Juventus por el fichaje del delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, en enero. (Fuente: Tutto Juve).

Tanto el Arsenal como el Chelsea buscan fichar al centrocampista del Como 1907, Nico Paz, quien está ansioso por que el Real Madrid active su cláusula de recompra el próximo verano. El Tottenham también mantiene su interés tras establecer contactos este verano. (Fuente: TBR Football)

El Flamengo quiere fichar al delantero del Arsenal Gabriel Jesus, pero no tiene intención de alcanzar el precio que piden los Gunners, de 30 millones de euros (26,2 millones de libras, 35,2 millones de dólares). (Fuente: Gazeta do Urubu).

Phil Foden está interesado en firmar un nuevo contrato con el Manchester City, que espera asociar al inglés con Michael Olise, del Bayern Múnich. (Fuente: Football Insider).

El Liverpool planea una oferta de 150 millones de euros (130,8 millones de libras, 176,1 millones de dólares) para fichar a Olise, a quien consideran el sustituto ideal de Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes).

La Juventus está dispuesta a vender al centrocampista Manuel Locatelli al Newcastle por unos 35 millones de euros (30,5 millones de libras, 41,1 millones de dólares), pero preferiría utilizarlo en un intercambio por Sandro Tonali. (Fuente: Calciomercato.it)

Jarrod Bowen considerará dejar el West Ham el próximo verano si los resultados no mejoran con Nuno Espírito Santo, ya que aspira a jugar al máximo nivel. (Fuente: Football Insider)

La Liga

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Atlético de Madrid se muestra sumamente reacio a vender al delantero Julián Álvarez al Barcelona y está dispuesto a exigir una cifra cercana a los 200 millones de euros (174,4 millones de libras, 234,9 millones de dólares) para alcanzar dicho acuerdo. (Fuente: Fichajes).

La relación de Lamine Yamal con el entrenador del FC Barcelona, ​​Hansi Flick, se ha deteriorado debido a la polémica en torno a su última lesión, razón por la cual aún no ha mostrado su mejor nivel esta temporada. (Fuente: El Larguero).

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha advertido a los interesados ​​en el centrocampista Federico Valverde que deben activar su cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros (870 millones de libras, 1.200 millones de dólares) si quieren ficharlo. (Fuente: Defensa Central).

El interés del Real Madrid por el centrocampista del Manchester City, Rodri, sigue vigente, pero el equipo de la Premier League se prepara para intensificar sus esfuerzos para firmar un nuevo contrato. (Fuente: Football Insider).

El Barcelona busca retener a Marcus Rashford más allá de esta temporada, pero no tiene intención de ejercer su opción de compra de 30 millones de euros (26,2 millones de libras, 35,2 millones de dólares) por el jugador cedido del Manchester United. Se confía en que podrán negociar otro descuento o incluso una segunda cesión, ya que la postura negociadora del United no es especialmente firme. (Fuente: SPORT).