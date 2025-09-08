Mercado de fichajes: Mbappé recomienda un fichaje para el Real Madrid; Guehi, Bruno Fernandes, Julián Álvarez

El mercado invernal de fichajes será la próxima ventana de transferencias y los grandes clubes europeos ya mueven sus piezas en busca de refuerzos. La Premier League sigue siendo epicentro de rumores con operaciones millonarias en el horizonte, mientras que en La Liga los gigantes españoles también trabajan en posibles incorporaciones y ventas estratégicas. A continuación, repasamos los movimientos más destacados en cada campeonato.

Premier League

La liga inglesa mantiene su rol de gran protagonista en el mercado gracias a su músculo económico y a la constante batalla entre sus principales clubes.

Marc Guéhi, central del Crystal Palace, está en el radar de varios gigantes europeos. El Manchester City y el Liverpool encabezan la puja, pero equipos como el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Real Madrid también siguen de cerca su situación.

El Liverpool podría perder a Ibrahima Konaté, ya que el club está dispuesto a escuchar ofertas en enero para evitar que se marche gratis el próximo verano. El Real Madrid estaría al acecho.

En el Manchester United, los movimientos se acumulan: Bruno Fernandes mantiene la puerta abierta a un futuro en Arabia Saudí, mientras que el club mantiene su interés en Roméo Lavia, del Chelsea, tras un contacto inicial en verano. Además, el futuro de Jadon Sancho podría resolverse con un traspaso definitivo al Aston Villa si convence en esta etapa previa al mercado.

El Tottenham Hotspur prepara una ofensiva por Morgan Rogers, del Aston Villa, tasado en 100 millones de libras, aunque el Chelsea también lo quiere.

En el Manchester City, la directiva se muestra firme en no vender a Savinho pese al interés del Tottenham.

En el Arsenal, la política de ventas ha sorprendido: Albert Sambi Lokonga, fichado por 17 millones en 2021, fue prácticamente regalado al Hamburgo por solo 270.000 euros.

La Liga

El fútbol español también se prepara para un mercado invernal intenso, donde el Real Madrid y el Barcelona son los grandes protagonistas.

Julián Álvarez ha expresado su deseo de jugar en el Barcelona. Su entorno ve con buenos ojos un cambio de escenario hacia el Camp Nou.

El Newcastle United podría volver a intentar fichar a Marc Casadó, centrocampista del Barcelona, después de un primer acercamiento fallido este verano.

En el Real Madrid, Kylian Mbappé ha pedido expresamente el fichaje de Michael Olisé, del Bayern de Múnich, con quien ya ha conversado durante la concentración de la selección francesa.

La Juventus prepara una ofensiva por Dani Ceballos, que sigue sin tener demasiado protagonismo en el Real Madrid. Los italianos esperan que esta situación facilite una salida en enero.

