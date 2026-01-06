Mercado de fichajes: Messi suena para jugar en la Premier League; Alexander-Arnold, Rashford, Tonali, Chiesa y más

El mercado de fichajes ha iniciado oficialmente, desatando una oleada de especulaciones y movimientos en las principales ligas europeas. Actualmente, diversos nombres de talla mundial protagonizan los rumores que suenan con más fuerza para reforzar las plantillas de la Premier League y LaLiga.

Esta ventana de transferencias promete cambios significativos que podrían redefinir el rumbo de la temporada para los clubes más importantes del continente.

Premier League

En el Manchester City confían en que Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, preferirá su proyecto inmediato por encima de la visión a largo plazo del Manchester United. La actual inestabilidad en Old Trafford ha reforzado la seguridad del City para ganar la carrera por su fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool está considerando una oferta para fichar al delantero del Inter Miami, Lionel Messi, mediante un préstamo a corto plazo antes de que comience la nueva temporada de la Major League Soccer. (Fuente: Fichajes)

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Elsa/GettyImages

El extremo Federico Chiesa ha sido vinculado con una salida del Liverpool. De hecho, la Juventus ya ha entablado contacto formal con los "Reds" para intentar cerrar un acuerdo por el jugador. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Arsenal está siguiendo de cerca al lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, como un objetivo potencial. (Fuente: FootballTransfers)

El Newcastle United se enfrenta a la posible salida de Sandro Tonali al finalizar la temporada. Pese al interés manifiesto del Chelsea, la Juventus confía en poder persuadir al internacional italiano para que regrese a la Serie A este verano. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, Liverpool, Manchester United y Real Madrid se han unido al Chelsea en la puja por Jérémy Jacquet. El defensa central del Rennes se ha convertido en el objeto de deseo de los grandes de Europa para el próximo mercado. (Fuente: TEAMtalk)

Es probable que el Man Utd intente recuperar al delantero Marcus Rashford tras la salida del entrenador Ruben Amorim, ya que el equipo de La Liga actualmente no contempla ejecutar su opción de transferencia permanente. (Fuente: SPORT)

LaLiga

El Real Madrid ha recibido una oferta de 40 millones de euros por el lateral derecho Trent Alexander-Arnold de un club no revelado, probablemente de la Premier League. Los Blancos consideran que la propuesta merece ser estudiada. (Fuente: Fichajes)

La oferta por Alexander-Arnold proviene del Man City, pero el Real Madrid no tiene interés en hacer negocios a ese precio. (Fuente: Defensa Central)

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El lateral derecho del Al Hilal, João Cancelo, el delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, y el defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, quieren unirse al Barcelona antes del inicio de la próxima temporada. (Fuente: Mundo Deportivo)

El centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, ha sido ofrecido al Real Madrid, pero el equipo español no está considerando el movimiento debido a las finanzas necesarias para concretar el trato. (Fuente: AS)

El principal objetivo del Barcelona para el mercado de enero es el defensa del Man City, Nathan Ake, quien se encuentra inquieto en su situación actual. (Fuente: El Chiringuito)