Mercado de fichajes: Mourinho busca refuerzos en la Premier League; Olise, João Pedro y más

En la Premier League, el Manchester United y el Arsenal compiten por un jugador del West Ham United que también interesa al Real Madrid. Mientras tanto, en LaLiga, un delantero brasileño con pasado en el Real Madrid podría fichar por el Barcelona.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Tras la confirmación del nombramiento de José Mourinho como entrenador, se ha rumoreado que el Real Madrid está interesado en Riccardo Calafiori del Arsenal y en el central del Manchester City, Joško Gvardiol, para reforzar una defensa frágil. (Fuente: The Athletic)

El Arsenal se ha apresurado a desmentir cualquier rumor sobre la posible salida de Calafiori del norte de Londres. Sin embargo, el control del Manchester City sobre Gvardiol podría no ser tan firme. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool ha reactivado su interés en el central del Inter, Alessandro Bastoni, cuyo valor se ha estimado en hasta 70 millones de euros (Fuente: Fichajes)

El Inter, en respuesta a este interés externo —que también alberga el Barcelona—, está negociando con Bastoni un nuevo contrato que incluirá un considerable aumento salarial. (Fuente: FCInter1908)

Si el Manchester City quiere cerrar un acuerdo cada vez más costoso por Elliot Anderson del Nottingham Forest, tendrá que desembolsar 173,8 millones de dólares, superando el récord de la Premier League de Alexander Isak. (Fuente: TEAMtalk)

La valoración que el Manchester United hace de Anderson no supera los 107 millones de dólares, lo que descarta categóricamente a los Red Devils en la puja por el jugador. (Fuente: Indykaila)

En lugar de Anderson, el Manchester United ha centrado su atención en Mateus Fernandes del West Ham United. Ya se han iniciado conversaciones por un jugador que interesa al Arsenal y al Real Madrid, valorado en 112,3 millones de dólares. (Fuente: Ben Jacobs)

Portugal U21 v Northern Ireland U21 - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

También se rumorea que el Manchester United intentará fichar al centrocampista del Lens, Mamdou Sangaré, con una oferta que superaría los 46,2 millones de dólares. (Fuente: Sébastien Denis)

Además de renovar su centro del campo, el Manchester United también busca un tercer portero este verano. (Fuente: Sky Sports News)

A pesar de los rumores, Roberto De Zerbi insiste en que Pedro Porro permanezca en el Tottenham Hotspur. (Fuente: Fabrizio Romano)

Mientras el Arsenal considera la posibilidad de traspasar a jugadores como Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, se baraja seriamente la opción de fichar por Marcus Rashford, del Manchester United. (Fuente: Fichajes)

Tanto el Arsenal como el Manchester United podrían verse superados por el Galatasaray en las negociaciones por el delantero del AC Milan, Rafael Leão, que desea marcharse. El campeón turco está dispuesto a pagarle al delantero portugués un salario de 11,5 millones de dólares anuales durante los próximos cuatro años. (Fuente: Nicolò Schira)

LaLiga

El Paris Saint-Germain está preparando una oferta que podría alcanzar los 180 millones de euros por la superestrella del Bayern Múnich y objetivo del Real Madrid, Michael Olise. (Fuente: Fichajes)

Si bien los fichajes son, naturalmente, un tema de interés, Mourinho también ha señalado a cinco jugadores del primer equipo que deben abandonar el Real Madrid. A los delanteros Gonzalo García, Franco Mastantuono y Brahim Díaz se les unirán Eduardo Camavinga y Fran García en la lista de transferibles. (Fuente: Cadena SER)

También se especula con la posible salida de Endrick este verano. Sorprendentemente, su amistad con Raphinha ha dado lugar a rumores de un traspaso directo del Real Madrid al Barcelona. (Fuente: El Nacional)

Brazil Portraits - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Si el Atlético de Madrid se mantiene firme en su elevada valoración de Julián Álvarez, el Barcelona está dispuesto a decantarse por el delantero del Chelsea, João Pedro, quien, según se informa, ya ha llegado a un acuerdo con el campeón español. (Fuente: AS)

El Newcastle United tenía la capacidad financiera y la voluntad de superar el salario que el Real Madrid ofrecía por Bernardo Silva, pero el exjugador del Manchester City optó por el club catalán. (Fuente: Indykaila)

La lesión de Ez Abde no solo ha truncado sus aspiraciones mundialistas, sino que también podría haber frustrado sus posibilidades de fichar por el Newcastle este verano. Esto supone un duro golpe para el Barcelona, ​​que se embolsaría el 20% de cualquier venta que el Real Betis pueda concretar. (Fuente: El Nacional)

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