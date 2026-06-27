Mercado de fichajes: oferta de 228 millones de dólares del PSG por Álvarez; Fernandes, Vinicius y más

En la Premier League, el Manchester United estaría interesado en fichar a un importante futbolista del Bournemouth, mientras que, en LaLiga, el Real Madrid estaría dispuesto a invertir grandes cantidades de dinero para convencer a Vinícius Junior de que renueve su contrato con el conjunto blanco.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal está preparando una nueva oferta por el centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, tras ver rechazada su oferta de 72,6 millones de dólares (55 millones de libras). Sin embargo, las Urracas no tienen intención de vender al brasileño. (Fuente: Fabrizio Romano)

El centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, pasó el reconocimiento médico en Nueva York el viernes después de que el Manchester City acordara fichar al internacional inglés por 153 millones de dólares (116 millones de libras). (Fuente: The Athletic)

El City también está en conversaciones con el centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, pretendido por el Tottenham Hotspur. Los Citizens no han presentado una oferta oficial por el italiano, pero se espera que intensifiquen sus gestiones tras concretar finalmente el traspaso de Anderson. (Fuente: Telegraph Sport)

El Manchester United sigue interesado en el extremo del West Ham, Crysencio Summerville, y en el lateral izquierdo del Newcastle, Lewis Hall. Sin embargo, la máxima prioridad del club es fichar a otro centrocampista tras la inminente llegada de Éderson. (Fuente: The Athletic, vía Talk of the Devils)

Los Red Devils estaban interesados ​​en Mateus Fernandes del West Ham, pero dudan en pagar los 108 millones de dólares (80 millones de libras) que pide el centrocampista. En su lugar, han identificado a Alex Scott del Bournemouth como una alternativa. (Fuente: CaughtOffside)

Arsenal v Bournemouth - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Chelsea está negociando el fichaje del central del Crystal Palace, Maxence Lacroix, pero aún están evaluando los detalles de un posible acuerdo. El francés podría ser uno de los dos centrales que los Blues fichen este verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

El lateral del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, se marcha al Bayern de Múnich, pero tanto el Arsenal como el Manchester United consideraron la posibilidad de frustrar el acuerdo en las últimas fases. Sin embargo, el jugador dejó clara su preferencia. (Fuente: TEAMtalk)

Aunque los Gunners han rebajado el precio del delantero Gabriel Jesus a entre 22,8 millones de dólares (20 millones de libras) y 28,5 millones de dólares (25 millones de libras), el Everton, que lleva tiempo interesado en él, tendrá dificultades para financiar la operación antes de la próxima temporada. (Fuente: Football Insider)

El portero del Leeds United, Karl Darlow, planea rechazar una oferta del Manchester United y, en cambio, prolongar su estancia en Elland Road. Los Whites le han ofrecido un nuevo contrato de dos años al jugador de 35 años. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del Brighton & Hove Albion, Nehemiah Oriola, firmará un nuevo contrato con los Seagulls hasta 2029, con opción a prorrogarlo un año más. El plan es que el joven compita por un puesto en el equipo en lugar de cederlo a préstamo. (Fuente: The Athletic)

LaLiga

El Paris Saint-Germain está listo para presentar una oferta de 227,9 millones de dólares (200 millones de euros) por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Esta operación se produce después de que el equipo finalizara la venta de Gonçalo Ramos al AC Milan. (Fuente: Fichajes)

El equipo de Diego Simeone también estaba interesado en Ramos, pero el Milan desembolsó la cifra récord para el club de 84,3 millones de dólares (74 millones de euros) por el delantero. (Fuente: Fichajes)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está dispuesto a ofrecerle al delantero estrella Vinicius Junior 28,5 millones de dólares (25 millones de euros) por temporada —un aumento respecto a su anterior oferta de 20 millones de euros— para convencer al internacional brasileño de que renueve su contrato. (Fuente: DefensaCentral)

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

El extremo del Barcelona, ​​Raphinha, ha sido vinculado con un fichaje estrella por la Liga Saudí, pero el Al Hilal ha priorizado el fichaje del ex ídolo del Liverpool, Mohamed Salah, por encima del brasileño. (Fuente: DEPORTE)

Para dar cabida a los nuevos fichajes que llegarán al Bernabéu este verano, el Real Madrid está planeando un éxodo masivo, con Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García, todos en la tabla de cortar. (Fuente: AS)

Los clubes de la Premier League siguen mostrando interés por el centrocampista del Barcelona Marc Bernal, pero el español no tiene planes de abandonar Cataluña. (Fuente: Mundo Deportivo)

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