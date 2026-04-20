Mercado de fichajes: posible entrenador del Real Madrid pide invertir 200 millones; Julián Álvarez, Vinícius y más

En la Premier League, uno de los principales clubes de Inglaterra le habría garantizado la titularidad a Julián Álvarez, con tal de convencerlo para que fiche con ellos. Mientras tanto, en LaLiga, el candidato número uno para dirigir al Real Madrid estaría solicitando una inversión millonaria de cara al próximo verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal le ha asegurado la titularidad en el equipo al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, en un intento desesperado para ficharlo. Por otro lado, se espera que Kai Havertz sea vendido para liberar espacio. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United muestra un creciente interés en Orkun Kökçü del Beşiktaş. El Tottenham Hotspur también está interesado en el internacional turco, cuyo valor se estima en 70 millones de dólares (Fuente: Turkish-Football)

Se espera que Omar Marmoush y Tijjani Reijnders salgan del Manchester City este verano, pero Pep Guardiola está decidido a retener al extremo Savinho. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal y el Chelsea analizan ofertas por el centrocampista del Tottenham, Lucas Bergvall. El Barcelona podría volver a la puja, solo si logra solucionar sus problemas financieros. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal busca fichar al versátil lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, quien podría estar disponible solo si el gigante de la Serie A no se clasifica para la Champions League de la próxima temporada. (Fuente: TuttoJuve)

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-BOLOGNA | MARCO BERTORELLO/GettyImages

El Chelsea sigue de cerca a varios de los mejores jóvenes talentos del mundo y ha intensificado su interés en el centrocampista de Boca Juniors, Milton Delgado, y en el lateral derecho Dylan Gorosito, ambos de 20 años. (Fuente: La Perla)

El Newcastle United es el club de la Premier League que más se esfuerza por fichar al centrocampista de 16 años Kennet Eichhorn, procedente del Hertha. El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City también lo siguen de cerca. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista del Genk, Konstantinos Karetsas, de 18 años, cuenta con admiradores en toda la Premier League. El Liverpool ve al internacional griego como parte de un plan más amplio para reemplazar a Mohamed Salah, pero el Arsenal, el Chelsea, el Manchester City y el Manchester United también están interesados. (Fuente: SportsBoom)

LaLiga

A pesar de la propuesta de su representante, el Barcelona ha dejado claro que no está interesado en fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams, este verano. (Fuente: Fichajes)

Jürgen Klopp ha pedido 200 millones de dólares para fichajes este verano si se convierte en el nuevo entrenador del Real Madrid. El central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, el centrocampista del Manchester City, Rodri, y el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, son sus objetivos soñados. (Fuente: El Nacional)

Se necesitarán al menos 82 millones de dólares para convencer al Real Madrid de que venda al centrocampista Eduardo Camavinga. Existe interés por parte del Paris Saint-Germain y de otros clubes de la Premier League. (Fuente: Defensa Central)

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

El Barcelona competirá con el Arsenal y el Manchester City por el fichaje del lateral derecho de la Atalanta, Marco Palestra, de 21 años, actualmente cedido al Cagliari. (Fuente: Mundo Deportivo)

Mientras tanto, el Barcelona está decidido a fichar definitivamente a otro lateral, João Cancelo. El jugador cedido por el Al Hilal ya ha aceptado una importante rebaja salarial para cerrar el acuerdo. (Fuente: SPORT)

A pesar de los rumores, varios clubes europeos siguen interesados ​​en el extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, pero ninguno está dispuesto a invertir la cantidad necesaria entre el traspaso y el salario. (Fuente: Romain Molina)

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