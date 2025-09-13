Mercado de fichajes: Rodrygo quiere salir; Bruno Fernandes, Guehi, Konaté

La temporada apenas comienza, pero en los despachos de los clubes más importantes de Europa ya se mueven las piezas con vistas al próximo mercado de invierno. Con las primeras semanas de competición también se han evidenciado algunas carencias en las plantillas, y los directivos buscan adelantarse para reforzar a tiempo. Tanto en LaLiga como en la Premier League, los nombres que circulan prometen sacudir el panorama futbolístico.

La Liga

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Real Madrid vuelve a ser protagonista en los rumores. Rodrygo estaría decidido a forzar su salida en enero para aumentar sus opciones de estar en el Mundial con Brasil de la mano de Carlo Ancelotti. Mientras tanto, el club blanco sigue mirando al mercado: el central del Tottenham, Micky van de Ven, es una de las sorpresas en la agenda, aunque su fichaje costaría 80 millones de euros. Además, Endrick, aún en proceso de adaptación, podría salir cedido en enero, con Valencia y Celta de Vigo como principales interesados.

En Barcelona, Hansi Flick ya piensa a futuro y tiene a Marc Guéhi (Crystal Palace) como prioridad para reforzar la defensa en 2026. Por su parte, el Real Betis enfrenta un posible escenario de ventas: si no asegura de forma consistente su plaza en Europa League, se vería obligado a desprenderse de Antony, seguido muy de cerca por AC Milan y Bayern Múnich.

Premier League

Hungary v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

En Inglaterra, los rumores apuntan tanto a salidas como a llegadas. El Manchester United sigue pendiente de Bruno Fernandes, a quien la liga de Arabia Saudí no quita el ojo y prepara una oferta millonaria para enero.

En paralelo, el central del Liverpool Ibrahima Konaté habría rechazado propuestas de renovación y ofertas saudíes para acercarse a un acuerdo con el Real Madrid hasta 2031.

El Manchester City, por su parte, podría lanzarse a por Denzel Dumfries, carrilero del Inter, mientras que el mercado ya empieza a calentarse con el nombre del joven Aaron Bouwman, central del Ajax apodado como “el nuevo Van Dijk”. Su futuro apunta a una puja entre Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United, en una de las batallas de fichajes más prometedoras del próximo mercado.