Mercado de fichajes: Salah cerca de salir del Liverpool; Cristiano Ronaldo, Harry Maguire y más

La Premier League y LaLiga concentran rumores que mezclan apuestas millonarias, salidas inesperadas y decisiones que pueden cambiar proyectos completos. Desde un Manchester United dispuesto a romper su propio récord, hasta estrellas tentadas por Arabia y nombres consolidados que definen su futuro. Aquí, las historias que pueden marcar el próximo verano.

El Manchester United ha definido al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, como su objetivo ideal para el mercado de verano, aunque para ficharlo tendría que convertirlo en el traspaso más caro de su historia. (Fuente: Manchester World)

Harry Maguire quiere continuar en el Manchester United más allá del verano y estaría dispuesto a reducir su salario en más del 50% para asegurar un nuevo contrato. (Fuente: The i Paper)

Directivos de la Saudi Pro League han colocado a Mohamed Salah como prioridad para reforzar al Al Ittihad, que perdió a Karim Benzema rumbo al Al Hilal y prevé vender a Moussa Diaby en verano. El egipcio está tasado en alrededor de 30 millones de euros. (Fuente: winwin)

El Liverpool podría fichar al mediocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit, y ya realizó movimientos iniciales para adelantarse a Arsenal, Manchester United y Real Madrid. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea planea invertir 120 millones de euros para fichar a dos jugadores del Real Madrid en verano. Endrick es uno de los principales objetivos, además del mediocampista Nico Paz, una vez que el club blanco active su cláusula de recompra. (Fuente: Fichajes)

El defensor central del Tottenham, Cristian Romero, dejará el club en junio. Equipos de LaLiga y de otra liga no especificada siguen de cerca su situación. (Fuente: Gastón Edul)

El Manchester City prioriza fichar un lateral derecho y evalúa a Tino Livramento (Newcastle) y Michael Kayode (Brentford). (Fuente: TEAMtalk)

El Paris Saint-Germain busca cerrar el fichaje del mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, al final de la temporada. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool considera ofrecer un nuevo contrato al lateral izquierdo Andy Robertson, aunque el escocés también valora opciones en el Tottenham o el Celtic. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester City están interesados en el portero del Sunderland, Robin Roefs, por quien se espera una oferta superior a 50 millones de libras al final de la temporada. (Fuente: Football Insider)

El Bayern Múnich espera convencer a Kai Havertz de dejar el Arsenal al término de la campaña debido a la fuerte competencia por minutos. (Fuente: Fichajes)

El Trabzonspor inició conversaciones con el Manchester United para fichar de forma definitiva al portero André Onana, quien ha destacado durante su cesión. (Fuente: Turkish-Football)

El Barcelona desea retener a Marcus Rashford más allá de su cesión desde el Manchester United, pero no está dispuesto a activar la opción de compra de 30 millones de euros. (Fuente: Carrusel Deportivo)

El central del Nantes, Tylel Tati, seguido por el Chelsea en invierno, ahora está en el radar del Real Madrid. (Fuente: Defensa Central)

El delantero del Real Madrid Gonzalo García es un fichaje soñado para el técnico del Aston Villa, Unai Emery. (Fuente: Bernabéu Digital)

Robert Lewandowski rechazó varias ofertas millonarias de Arabia Saudita en enero y planea discutir su futuro con el Barcelona en las próximas semanas. (Fuente: Kerry Hau)

De cara a reforzar su ataque, el Barcelona analiza una oferta de 10 millones de euros por el delantero del Osasuna, Ante Budimir, de 34 años. (Fuente: Fichajes)

Dani Ceballos estuvo dispuesto a salir del Real Madrid en enero, pero solo si el Real Betis presentaba una oferta. (Fuente: The Athletic)

Cristiano Ronaldo podría salir del Al Nassr en junio mediante una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, incluida a petición del propio jugador en su contrato. (Fuente: Record)

El portugués desea regresar a Europa, pero no recibirá una oferta del Real Madrid, ya que el técnico Álvaro Arbeloa descartó un reencuentro. (Fuente: El Nacional)

El delantero del Al Hilal, Darwin Núñez, despierta interés del Fenerbahçe, club que ya logró que se aceptara una oferta por el exjugador del Liverpool. (Fuente: Arriyadiyah)

