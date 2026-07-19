Mercado de fichajes: Salah considera a un rival de la Premier League; Vinicius Jr., Rodri y más

En la Premier League, el Newcastle y el Liverpool se enfrentarán a dificultades con el extremo del Colonia, Said El Mala, quien tiene cada vez más probabilidades de permanecer en el equipo de la Bundesliga al menos una temporada más. Mientras tanto, en LaLiga, Michael Olise comunicó a sus compañeros de la selección francesa su deseo de unirse al Real Madrid durante el Mundial, pero el Bayern Múnich está dispuesto a hacer lo que sea necesario para retenerlo más allá de este verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester City ha estado haciendo todo lo posible para renovar el contrato del centrocampista Rodri, aunque hasta el momento se han logrado pocos avances. A pesar de los rumores, el Real Madrid no está interesado en la estrella española y se ha mostrado frustrado por la especulación de los medios. (Fuente: The Athletic)

La incertidumbre sobre el futuro de Rodri ha llevado al Manchester City a retener a otro centrocampista, Tijjani Reijnders, a pesar del interés del Newcastle United por el holandés. (Fuente: Football Insider)

Mohamed Salah aceptaría una oferta del Chelsea para permanecer en la Premier League debido a su historia con los Blues. (Fuente: ONTime Sports)

El Arsenal ve al central del Aston Villa, Ezri Konsa, como un objetivo prioritario para reemplazar al lesionado William Saliba. Pero Jon Martín, de la Real Sociedad, también figura en la lista. (Fuente: The Sun)

Mientras tanto, el Arsenal se ha unido al Chelsea en la puja por el central del Crystal Palace, Maxence Lacroix, cuyo precio de venta ha subido a 80 millones de dólares (70 millones de euros, 59,5 millones de libras). (Fuente: CaughtOffside)

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, busca fichar al centrocampista de 18 años del Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegović, cuyo traspaso al Atalanta se ha pospuesto debido al interés de los Blues. (Fuente: Faktor)

El Arsenal podría tener que rebajar su precio de venta de 27 millones de dólares (20 millones de libras) para vender al delantero Gabriel Jesus al AC Milan, aunque no se cree que los Gunners estén desesperados por deshacerse del brasileño y podrían negarse a hacerlo. (Fuente: Jorge Nicola)

Al Eintracht Frankfurt no le preocupa el interés del Manchester United y el Newcastle por el centrocampista Hugo Larsson. El equipo alemán está dispuesto a rechazar todas las ofertas y espera retener a Larsson más allá de este verano. (Fuente: Absolut Fußball)

El Newcastle y el Liverpool se enfrentarán a dificultades con el extremo del Colonia, Said El Mala, quien tiene cada vez más probabilidades de permanecer en el equipo de la Bundesliga al menos una temporada más. (Fuente: TEAMtalk)

FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga | Kevin Voigt/GettyImages

Sunderland compite con Borussia Dortmund y Juventus por el fichaje del delantero estadounidense Folarin Balogun, procedente del Mónaco. (Fuente: Mundo Deportivo)

Paris Saint-Germain confía en obtener más de 80 millones de dólares (70 millones de euros, 59,5 millones de libras) por el extremo Bradley Barcola. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Barcelona han recibido ofertas para fichar al francés, pero el Bayern de Múnich lidera la puja actualmente. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

El Barcelona se enfrentará a más problemas con las normas de gasto de La Liga durante los próximos dos años debido a los planes para instalar un nuevo techo en el Camp Nou. El seleccionador Hansi Flick ya ha abandonado su sueño de fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, el próximo verano, al reconocer que recaudar los fondos será imposible. (Fuente: El Nacional)

Michael Olise comunicó a sus compañeros de la selección francesa su deseo de unirse al Real Madrid durante el Mundial, pero el Bayern de Múnich está dispuesto a hacer lo que sea necesario para retenerlo más allá de este verano. (Fuente: BILD)

El Real Madrid considera que la parte principal de su mercado de fichajes ya se ha complicado este verano y no reaccionará al Mundial buscando más jugadores, aunque la saga de Olise podría prolongarse. (Fuente: MARCA)

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, está cada vez más frustrado por la negativa pública de su club a negociar con el Barcelona o el Real Madrid, pues cree tener un acuerdo con los directivos para que su traspaso se concrete por 114 millones de dólares (100 millones de euros, 85 millones de libras). (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid quiere renovar el contrato de Vinícius Júnior, pero lo pondrá en la lista de transferibles de inmediato si se niega a firmar una extensión o continúa demorando su respuesta. Sin embargo, lo que complica su salida es que el Manchester United es el único club del mundo capaz de costear el paquete completo necesario para fichar a la superestrella brasileña. (Fuente: Romain Molina)

Tanto el Barcelona como el Real Madrid han mantenido conversaciones para el fichaje del central del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, cuyo precio es de 67 millones de dólares (59 millones de euros, 50 millones de libras). El Atlético de Madrid es un admirador de larga data del jugador. (Fuente: TEAMtalk)

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