Mercado de fichajes: Salah recibe una oferta del Inter Miami; Enzo Fernández, Anthony Gordon y más

En la Premier League, equipos de primera línea analizan de cerca la situación actual de un centrocampista del Aston Villa. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid se suma a la lista de candidatos para fichar a Nico Paz.

Estas y otras noticias sobre fichajes y rumores en el artículo que está a punto de leer, el cual fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal está listo para presentar una oferta por el extremo del Newcastle United, Anthony Gordon, como parte de un plan para reforzar su plantilla con jugadores ingleses. (Fuente: FootballTransfers)

El conflicto en Oriente Medio podría afectar un posible traspaso a Arabia Saudí del extremo del Liverpool, Mohamed Salah, objetivo prioritario del Inter Miami, gigante de la Major League Soccer. (Fuente: Football Insider)

A pesar de las tensiones públicas entre ambas partes, el Chelsea sigue interesado en renovar el contrato del centrocampista Enzo Fernández, ante el interés del Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, está abierto a un traspaso este verano. El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United están interesados ​​en el seleccionado inglés. (Fuente: The Sun)

England v Japan - International Friendly | Michael Regan - The FA/GettyImages

El Liverpool está interesado en fichar al centrocampista del Inter, Nicolò Barella, y está dispuesto a ofrecer al extremo Federico Chiesa como parte de un trueque. El defensa central Giovanni Leoni también podría ir cedido al Inter como parte del acuerdo. (Fuente: Interlive)

Aunque no está descontento en el Liverpool, Leoni ha dejado claro que no se opondría a un regreso a la Serie A. (Fuente: Fcinter1908)

Ante la preocupación de que Alexis Mac Allister pueda marcharse este verano, el Liverpool se ha decantado por Archie Gray, del Tottenham Hotspur, como su sustituto preferido. (Fuente: Fichajes)

Tanto el Arsenal como el Manchester United están dispuestos a competir con el Atlético de Madrid por el centrocampista del Atalanta, Éderson. (Fuente: TuttoAtalanta)

Los directivos del Manchester United se reunieron con los representantes del defensa central del Everton, Jarrad Branthwaite, en febrero para confirmar que su interés por el defensa se mantiene. (Fuente: Ben Jacobs)

Si el Manchester City decide vender al defensa Nathan Aké, tanto el Chelsea como el Newcastle están listos para presentar ofertas. (Fuente: SportsBoom)

El precio de 115 millones de dólares (87 millones de libras) que pide el RB Leipzig por el extremo Yan Diomande es demasiado elevado para el Manchester United. El Tottenham sigue interesado, pero el Liverpool es el principal candidato para fichar al joven delantero. (Fuente: FlashScore)

El Manchester City está dispuesto a fichar de nuevo a Ferran Torres del Barcelona si Omar Marmoush se marcha al Manchester City. (Fuente: El Nacional)

Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Everton y Tottenham están interesados ​​en fichar al extremo del West Ham United, Crysencio Summerville. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid prefiere esperar hasta 2027 para fichar de nuevo al centrocampista Nico Paz del Como, para no interrumpir su excelente progresión en el equipo de la Serie A. (Fuente: El Mundo)

El Paris Saint-Germain ha ofrecido 63,4 millones de dólares en un plan de pagos para fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Frenkie de Jong, pero el conjunto azulgrana solo aceptaría 80,7 millones de dólares (70 millones de euros) en un solo pago. (Fuente: El Nacional)

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El Barcelona ha presentado una oferta de 51,9 millones de dólares (45 millones de euros) para fichar al central del Inter, Alessandro Bastoni. Si bien está abierto a venderlo, el Inter solo escuchará ofertas superiores a 69,2 millones de dólares. (Fuente: Sport Mediaset)

El central de la Real Sociedad, Jon Martín, de 19 años, está en la mira del Real Madrid. (Fuente: El Mundo)

El lateral derecho Marco Palestra, de 21 años, que está impresionando cedido en el Cagliari por el Atalanta, está siendo observado por el Barcelona. (Fuente: Nicolò Schira)

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