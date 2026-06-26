Mercado de fichajes: se revela el precio millonario de Nmecha; Tonali, Bruno Guimarães y más

En la Premier League, el Manchester United busca al socio ideal para Benjamin Šeško, mientras tanto, en LaLiga, José Mourinho intenta convencer a sus directivos para que fichen a un elemento que releve la jerarquía de Luka Modrić.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United es el último club en mostrar interés por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, contactando directamente con su agente tras conocer su deseo de marcharse. (Fuente: Marcos Durán)

Entre los vínculos con el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City, el Borussia Dortmund ha tasado a Félix Nmecha en 100 millones de euros (113,7 millones de dólares). Todo apunta a que no se moverá. (Fuente: Kicker)

Aunque se le ha relacionado fuertemente con el Arsenal y el Manchester United, Sandro Tonali está dispuesto a fichar por el Tottenham si se llega a un acuerdo con el Newcastle. Los clubes deben negociar el precio del traspaso, ya que una oferta de casi 80 millones de libras (105,6 millones de dólares) fue rechazada. (Fuente: Sky Sports)

El Arsenal y el Manchester United son considerados los principales candidatos para fichar al centrocampista del Bournemouth, Adam Scott, quien sería una alternativa para los Spurs. (Fuente: Sky Sports)

El Arsenal también ha mantenido conversaciones con representantes del centrocampista del Newcastle, Bruno Guimarães, lo que podría derivar en una oferta formal. (Fuente: Daily Mail)

El Manchester United preferiría fichar a un delantero experimentado como Danny Welbeck o Ivan Toney para complementar a Benjamin Šeško, en lugar de una joven promesa como Eli Junior Kroupi. (Fuente: Ben Jacobs)

Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier League | George Wood/GettyImages

El Chelsea no tiene previsto vender al joven defensa Josh Acheampong este verano. Sin embargo, fichar al central Maxence Lacroix del Crystal Palace podría costar más de 50 millones de libras (66,1 millones de dólares). (Fuente: Football Insider)

Los Blues han intensificado el contacto con representantes del portero del AC Milan, Mike Maignan, para evaluar la viabilidad de su traspaso. (Fuente: Milan News 24)

El Arsenal o el Chelsea ni siquiera fueron una opción para el lateral del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, quien ahora se prepara para unirse al Bayern de Múnich. (Fuente: Bild)

El portero del Manchester United, André Onana, se encamina a pasar una segunda temporada cedido en el Trabzonspor de la Süper Lig turca. (Fuente: Sky Sports)

LaLiga

El Real Madrid ha activado su cláusula de recompra para recuperar a Nico Paz del Como, pero lo vendería directamente al equipo de la Serie A por 60 millones de euros (68,2 millones de dólares). El Como pagó solo el 10% de esa cantidad para ficharlo hace dos veranos y el club no está dispuesto a gastar tanto. (Fuente: Sky Italia)

Marc-André ter Stegen está a punto de completar otra cesión fuera del Barcelona tras terminar la temporada pasada en el Girona, y jugará en el Ajax la temporada 2026-27. (Fuente: AS)

José Mourinho le ha sugerido al Real Madrid que fiche a Enzo Fernández o Mateus Fernandes para cubrir el vacío dejado por Luka Modrić desde el verano pasado. (Fuente: MARCA)

Argentina v Austria -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Álvaro Arbeloa quiere que su nuevo club, el Fulham, fiche a cuatro jugadores con los que trabajó cuando era entrenador del Real Madrid Castilla: César Palacios, Manuel Ángel, Thiago Pitarch y Cestero. (Fuente: MARCA)

El Barcelona quiere pagar solo 8 millones de euros (9,1 millones de dólares) por el joven Jorge Salinas del Racing de Santander porque creen que el ascenso a La Liga, que duplica su cláusula de rescisión, no debería entrar en vigor hasta el 1 de julio. Obviamente, el Racing no está de acuerdo. (Fuente: SPORT)

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