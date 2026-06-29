“Messi podría haber jugador el partido completo ayer. No piensa en los récords”: Scaloni sobre la decisión del '10'

La selección de Argentina se encuentra lista para refrendar su corona en el Mundial 2026, pues ya está instalada en los dieciseisavos de final, donde enfrentará a la sorpresiva Cabo Verde, el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Florida.

🇦🇷🇨🇻 "CABO VERDE ES UN RIVAL DURO, NOS VA A PONER LAS COSAS DIFÍCILES", LIONEL SCALONI SOBRE EL RIVAL DE ARGENTINA EN 16 AVOS DE FINAL pic.twitter.com/zewq5LndLR — Diario Olé (@DiarioOle) June 28, 2026

La Albiceleste logró liderar el Grupo J con nueve puntos, ya que derrotó a todos sus rivales: Argelia, Austria y Jordania. Quien brilló con creces para agrandar su leyenda fue el capitán Lionel Messi, ya que hizo seis anotaciones: un ‘hat-trick’ en contra de los argelinos, un doblete ante los austriacos y finalmente, un tanto de tiro libre frente a los jordanos.



Gracias a estas anotaciones, La Pulga rompió nuevas marcas. Cuando llevó a cabo el triplete, igualó como máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo al alemán Miroslav Klose, que se quedó en 16, además el rosarino se instaló como el primer jugador en disputar seis Mundiales. Tras el doblete, el argentino del Inter Miami de la MLS se erigió en solitario como el mayor romperredes de la justa con 18 dianas; ya en la última fecha, se elevó a 19 pirulos, añadiendo una nueva marca: el primer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de la Copa del Mundo, pero podría mejorar ese récord en la recta final del campeonato.



De hecho, el campeón del mundo inició como suplente contra Jordania, pero recibió minutos. Sobre ese tema, el técnico Lionel Scaloni argumentó que la decisión de no ir desde el inicio fue del histórico del Barcelona de España, ya que quería que sus compañeros disfrutaran del torneo.

🌎🇦🇷 Lionel Scaloni: “Messi could have played the full game yesterday and added even more to his legend… but he chose to let his teammates get playing time”.



“He doesn’t think about the records people talk about, that says everything about what Argentina means to him.” pic.twitter.com/Fy77s2PRDx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

“Messi podría haber jugado el partido completo y, sin desmerecer al rival, haber añadido aún más a su leyenda, pero eligió dejar que sus compañeros tuvieran tiempo de juego. Prefirió también pensar en lo que viene. No piensa en los récords de los que la gente habla, eso lo dice todo sobre lo que Argentina significa para él. Contento porque decidió eso”, fueron las palabras del timonel.



Por otro lado, el estratega sudamericano reconoció que uno de los objetivos de los cambios que realizó era que todos los futbolistas de campo tuvieran minutos, algo que finalmente cumplió: “Era una meta que siempre nos planteamos porque creo que todos merecen no sólo disfrutar de venir al Mundial, sino de jugarlo”.



Ya sobre Cabo Verde, el mundialista en Alemania 2006 compartió: “Es un buen equipo, es un equipo rápido, que juega bien, tiene calidad y, bueno, a lo mejor para muchos no es así, pero yo te puedo asegurar que es un buen equipo y que nos va poner las cosas difíciles. Es inútil que yo me ponga aquí a decir que no es un rival duro porque es mentira. Es un rival duro porque le puso las cosas difíciles a España, que es una de las favoritas. Por más que haya merecido ganar España, no ha podido. Uruguay no ha podido y Arabia tampoco”.