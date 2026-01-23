México apunta a Brasil como prueba máxima rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana busca un amistoso de máxima exigencia como parte de su ruta al Mundial 2026. En la mesa aparece un rival de élite: Brasil, un choque pensado para medir nivel, ritmo e identidad competitiva antes de entrar de lleno a la etapa final de preparación.

Las gestiones para concretar el encuentro se reportan avanzadas. Fuentes cercanas a la planificación señalan que el partido podría disputarse el 31 de mayo, fecha estratégica para ajustar cargas físicas y tácticas. La intención es enfrentar a un rival que obligue a México a competir al límite desde el primer minuto.

Selección Mexicana busca prueba de fuego ante Brasil rumbo al Mundial 2026https://t.co/pZ8at33lDS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 23, 2026

El escenario más probable para albergar el amistoso sería Estados Unidos, territorio habitual para los duelos de preparación del Tri por logística, infraestructura y convocatoria. La elección permitiría una rápida adaptación a viajes, husos horarios y sedes, elementos clave cuando el calendario se vuelve apretado.

Este compromiso formaría parte de la gira previa que México diseña para afinar detalles antes de su debut oficial. El cuerpo técnico considera indispensable someter al grupo a un examen realista, con presión alta, transiciones veloces y jerarquía individual, cualidades que Brasil garantiza por tradición y presente competitivo.

El calendario marca además un objetivo inmediato: el debut del Tri el 11 de junio ante Sudáfrica. Llegar a ese encuentro con minutos de alto voltaje permitiría reducir márgenes de error y consolidar asociaciones, especialmente en zonas donde la competencia interna aún está abierta.

SOCCER: JUNE 08 Mexico vs Brazil | Icon Sportswire/GettyImages

Desde el banquillo se entiende que enfrentar a Brasil no es solo un amistoso, sino un simulacro de Mundial. El plan contempla evaluar la respuesta emocional del grupo, la disciplina táctica bajo presión y la capacidad para sostener intensidad frente a una selección que castiga cualquier desajuste.

A nivel directivo, el duelo también representa un mensaje de ambición. Programar a Brasil reafirma la intención de competir sin atajos y de ofrecer al plantel una vara alta. La lectura es clara: si México aspira a trascender, debe acostumbrarse a convivir con escenarios de máxima exigencia.

Si las negociaciones se cierran en tiempo y forma, el amistoso del 31 de mayo marcará el inicio del tramo decisivo rumbo al Mundial. México busca llegar con certezas, confianza y un plan reconocible; Brasil, como rival, aparece como la prueba perfecta para calibrar dónde está y hacia dónde puede llegar.