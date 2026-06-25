México escribe historia al doble dentro de la fase de grupos del Mundial

La selección mexicana escribió una página que no se podrá borrar jamás dentro de la historia de la Copa del Mundo al completar una fase de grupos impecable. El combinado nacional ganó sus tres juegos, no recibió un solo gol y aseguró su clasificación con un rendimiento que muy pocas selecciones han conseguido jamás.

México se convirtió en apenas la sexta selección que logra ganar sus tres partidos de la fase de grupos sin conceder un sólo gol. Antes lo habían conseguido Holanda en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018, una lista reservada para actuaciones defensivas prácticamente perfctas.

Exceptuando a la hoy conocida como Países Bajos, el resto de las naciones enlistadas son países que en más de una ocasión han ganado la Copa del Mundo.

México se une a un club de MÁXIMA ÉLITE. Es la SEXTA selección en TODA la historia de la Copa del Mundo que gana sus tres partidos de la fase de grupos sin conceder un solo gol:



🇳🇱 Holanda 1974

🇧🇷 Brasil 1986

🇮🇹 Italia 1990

🇦🇷 Argentina 1998

🇺🇾 Uruguay 2018

🇲🇽 MÉXICO 2026 pic.twitter.com/90BOt9hmXE — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 25, 2026

Además de la solidez defensiva que ha dejado huella a nivel internacional, México también se ha superado a nivel "local".

Por primera vez desde que la selección mexicana juega la Copa del Mundo, el combinado nacional consigue el paso perfecto en el Mundial. Ganaron nueve de los nueve puntos en juego, un hecho inédito para el 'Tri'.

Más allá de los números, el desempeño colectivo ha sido el principal argumento para explicar este histórico recorrido. El equipo de Javier Aguirre encontró equilibrio entre ataque y defensa, mostró orden táctico y supo administrar ventajas sin perder concentración, convirtiendo su solidez en una de las principales fortalezas del equipo.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Ahora México espera rival para la ronda de 32. Se coloca a Escocia como una de las opciones más posibles en el camino de la escuadra nacional.

Sea quien sea el rival, está claro que el equipo de Aguirre llega con la confianza en el cielo. Han firmado una fase de grupos enorme y van de la mano con una afición que se les ha entregado al cien por ciento.