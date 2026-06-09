México llega con dos de los mejores goleadores de la temporada a la Copa del Mundo

La selección mexicana está lista para comenzar su participación en la Copa del Mundo y lo hará este jueves en el estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica. El equipo dirigido por Javier Aguirre afronta el duelo con una combinación de experiencia y juventud, además de contar con dos de los goleadores más brillantes de la temporada 2025-26.

El cuadro nacional llega a su Mundial sobrado de pólvora. Julián Quiñones y Armando González, dos atacantes que figuraron entre los máximos anotadores de las ligas alrededor del mundo. Sus registros durante la campaña reciente colocan a México como una de las selecciones que presume un mayor promedio de gol a nivel plantel.

🇲🇽🌎 ¡MÉXICO PARA EL MUNDO! ⚽



Armando González y Julián Quiñones están entre los jugadores con más goles de toda la temporada que estarán en la Copa del Mundo 2026. 💪



🥈 Julián Quiñones es el segundo máximo goleador del mundo.

🌟 "La Hormiga" González es el único jugador… pic.twitter.com/ejfN69Vby9 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) June 6, 2026

Julián llega como una de las principales cartas de ataque para Aguirre. El delantero finalizó en la segunda posición del listado rumbo al Mundial gracias a los 33 tantos que consiguió durante la temporada con el Al-Qadsiah. Quiñones puede presumir que esta cifra le dio el título de goleo de la Saudí Pro League.

La importancia de Quiñones dentro de la estructura mexicana es evidente. Salvo sorpresa, todo indica que irá de inicio en contra de Sudáfrica. Su capacidad para atacar espacios, generar desequilibrio y definir frente al arco lo colocan como una de las amenazas más importantes del cotejo.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Por su parte, Armando González también se ganó un sitio entre los nmbres destacados de la campaña. El atacante de Chivas cerró el ciclo con 24 anotaciones sumadas entre los dos torneos de la Liga MX, cifra que le permitió ubicarse en el décimo puesto de los goleadores más productivos de la temporada a nivel internacional.

Dicho rendimiento le dio a Armando un campeonato de goleo de la Liga MX. Además de un subcampeonato. Sin embargo, más allá de su año superlativo con los de Verde Valle, todo indica que el mexicano será un suplente en su posición para el equipo de Aguirre.