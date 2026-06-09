México llega con dos de los mejores goleadores de la temporada a la Copa del Mundo
La selección mexicana está lista para comenzar su participación en la Copa del Mundo y lo hará este jueves en el estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica. El equipo dirigido por Javier Aguirre afronta el duelo con una combinación de experiencia y juventud, además de contar con dos de los goleadores más brillantes de la temporada 2025-26.
El cuadro nacional llega a su Mundial sobrado de pólvora. Julián Quiñones y Armando González, dos atacantes que figuraron entre los máximos anotadores de las ligas alrededor del mundo. Sus registros durante la campaña reciente colocan a México como una de las selecciones que presume un mayor promedio de gol a nivel plantel.
Julián llega como una de las principales cartas de ataque para Aguirre. El delantero finalizó en la segunda posición del listado rumbo al Mundial gracias a los 33 tantos que consiguió durante la temporada con el Al-Qadsiah. Quiñones puede presumir que esta cifra le dio el título de goleo de la Saudí Pro League.
La importancia de Quiñones dentro de la estructura mexicana es evidente. Salvo sorpresa, todo indica que irá de inicio en contra de Sudáfrica. Su capacidad para atacar espacios, generar desequilibrio y definir frente al arco lo colocan como una de las amenazas más importantes del cotejo.
Por su parte, Armando González también se ganó un sitio entre los nmbres destacados de la campaña. El atacante de Chivas cerró el ciclo con 24 anotaciones sumadas entre los dos torneos de la Liga MX, cifra que le permitió ubicarse en el décimo puesto de los goleadores más productivos de la temporada a nivel internacional.
Dicho rendimiento le dio a Armando un campeonato de goleo de la Liga MX. Además de un subcampeonato. Sin embargo, más allá de su año superlativo con los de Verde Valle, todo indica que el mexicano será un suplente en su posición para el equipo de Aguirre.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.