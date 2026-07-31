México mantendrá sus juegos como local en Estados Unidos
Durante la pasada Copa del Mundo, la selección mexicana logró formar una poderosa sinergia con la afición. Luego de que el equipo respondiera por encima de lo esperado dentro de la cancha, la gente tanto en las tribunas, como en las calles decidieron apretar al máximo para hacer pesar como nunca la localía.
Sin embargo, tal parece que esa conexión tanto emocional, como territorial tuvo un límite de tiempo. A pesar de la cercanía que se formó, es un hecho que en el corto plazo el cuadro nacional regresará a jugar en el territorio de Estados Unidos. Al menos así será durante el próximo parón de selecciones.
El equipo que ahora comanda Rafael Márquez enfrentará cuatro duelos durante el parón de selecciones que abarcará finales de septiembre e inicios del mes de octubre del año en curso. Tres de ellos, los ha confirmados se realizarán en territorio del país vecino hacia la frontera norte.
El primer cotejo se realizará en el M&T de Maryland en Baltimore. Este duelo será en contra de la selección de Colombia y representará el inicio de la era de Rafael Márquez como técnico de México. El segundo en el calendario se realizará en Nueve Jersey, dentro del Sports Illustrated Stadium. El mismo será también de corto amistoso en contra de Perú.
Posteriormente, México volará de Estados Unidos rumbo a territorio nacional. Siendo claros, el Tri jugará un cotejo oficial de Nations League. De momento ni la seda, ni la fecha, tampoco el rival se han confirmado al cien por ciento.
Para cerrar el parón de selecciones, el 'Tri' volará de vuelta a Estados Unidos. México se hará presente en una de sus sedes tradición: el Menorial Coliseum de California. En esta plaza comúnmente abarrotada por aficionados mexicanos, la selección se va a medir de tú a tú con unos de sus némesis de años recientes, el combinado de Chile.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.