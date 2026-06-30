La selección mexicana entra a la etapa de matar o morir dentro de la Copa del Mundo. El cuadro nacional se mide ante la muralla de Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México en la ronda de 32. De forma natural no hay mañana, es ganar o ganar para la escuadra nacional.

Se entiende de inicio que a Javier Aguirre tiene ya una base de jugadores fija. La mayoría de ellos incluso tuvieron descanso en el duelo pasado ante Chequia. Sin embargo, hay algunos nombres que aún dejan duda dentro del cuarto técnico nacional. Siendo claros, son tres las zonas del campo donde el entrenador aún debe tomar decisiones.

🇲🇽🆚🇪🇨 "LAS DUDAS SON JORGE SÁNCHEZ, Y SI VA A PONER A GIL MORA O BRIAN; Y POR ÚLTIMO SI JUEGA ROMO O EDSON, PARA ACOMPAÑAR A LIRA"🚨



🎙️ @ruubenrod nos cuenta cuáles son las dudas del 'Vasco' Aguirre para enfrentar a Ecuador el martes en el Azteca.#EspecialistasDeLaCopa 🏆 pic.twitter.com/tvbmhGgk4T — FOX (@somos_FOX) June 28, 2026

La primer es en la defensa central. Aguirre se debate entre mantener a su hombre de confianza a lo largo del ciclo, César Montes como central por derecha o darle juego a Edson Álvarez en esa posición. Éste último dejó la espina de la duda en el técnico tras la gran labor que hizo en contra de Corea del Sur en dicha posición.

En caso de que Aguirre se decante por Montes, esto dará origen a la segunda duda: ¿quién para dupla de Erik Lira en la doble contención. La primera opción es mantener a Luis Romo quien fue titular en los últimos dos juegos. La segunda, darle juego a Edson Álvarez como el binomio del contención uno de México.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

La tercera y última posición donde se juegan la titularidad es en la media punta del Tri. Aguirre deberá definir en quien ha sido el número hasta el día de hoy, Brian Gutiérrez, o darle el voto de confianza a Gilberto Mora, quien sorprendió a todos con una noche de alto nivel contra Chequia en el cierre de la fase de grupos.

Aguirre tomará decisiones finales muy posiblemente este lunes por la noche, o en la mañana del martes antes del encuentro.