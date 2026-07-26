Tras un mercado de fichajes plagado de rumores y versiones, Michael Olise quizás tenga ahora un poco más de paz interior: según el periodista Florian Plettenberg, su continuidad en el Bayern Múnich está 100% garantizada.

La incorporación de Yan Diomande por parte del Real Madrid parecería haber cerrado la puerta al fichaje de Olise, al menos en este mercado de verano. El interés del Merengue fue fuerte al igual que las negativas del club bávaro, que lo trajo desde el fútbol inglés y no lo largará fácilmente tras una temporada extraordinaria.

🚨❌ As exclusively reported and confirmed again today by FC Bayern with Christoph Freund: Michael Olise is staying as things stand.



No negotiations. No offer from Real Madrid, following Florentino Pérez’s promise to Bayern not to pursue Olise this summer. No transfer request… pic.twitter.com/gREDp5iDWi — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 25, 2026

Quizás Olise no tuvo un Mundial 2026 a la altura de las expectativas, pero también vale recordar que compartió frente de ataque con futbolistas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Eso, por más beneficioso que parezca en lo colectivo, afecta a los rendimientos individuales de las figuras.

Con Francia en la Copa del Mundo tuvo un rol preponderante como asistidor, con siete pases gol en los ocho partidos que disputó entre el debut ante Senegal y el partido por el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra. Puede que se esperara más de él, pero su aporte al equipo de Didier Deschamps es innegable.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Alexander Hassenstein/GettyImages

En la temporada 2025/26, el talentoso delantero con pasado en el Crystal Palace jugó 52 partidos, con 22 goles y 31 asistencias, convirtiéndose así en el socio ideal para un Harry Kane que pide pista para ganar el Balón de Oro. Levantó la Bundesliga y llegó a las semifinales de la UEFA Champions League.

Es lógico que un futbolista de ese nivel de rendimiento despertara intereses de clubes gigantes como el Real Madrid, aunque el Bayern Múnich es conciente de su estatus de institución grande y ya avisó en reiteradas oportunidades que no es un "club vendedor", marcando la cancha en un mercado de fichajes donde vinieron a con todo por una de sus máximas figuras.