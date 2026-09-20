Miguel Borja fue el héroe del Clásico Nacional al lograr un doblete en el empate 2-2 de América frente a Chivas

Este sábado por la noche en el Estadio Banorte Azteca, el América salvó el honor y el prestigio al empatar 2-2 contra Chivas en el Clásico Nacional, luego de ir perdiendo 0-2, pero volviendo a la vida gracias a un doblete del colombiano Miguel Borja, reciente fichaje para el Apertura 2026.

BESTIAL FICHAJAZO 🦅🇨🇴🔝



MIGUEL BORJA LLEVA MÁS GOLES QUE PARTIDOS:



🎯 2 partidos (entrando de cambio en ambos)

⌚ 36 minutos

⚽ 3 goles



Y ante que rivales: Cruz Azul y Chivas.



Llegó por menos de 1MDD y con 33 años la está rompiendo en Liga MX.



BRUTAL LO DEL COLOMBIANO 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/uSmWWsukHg — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 20, 2026

El Colibrí ya demostró su valía con las Águilas, pues apenas en dos partidos ya suma tres anotaciones, recordando que hizo uno al Cruz Azul en el Clásico Joven, celebrado la jornada pasada. Lo más sorpresivo es que esos tres tantos los ha hecho en apenas 38 minutos, por lo que podría volverse alguien relevante en el ataque conforme avance el campeonato.



A los 20 minutos, Bryan ‘Cotorro’ González se acercó al área, intentó burlar y sacó un disparo que entre el arquero y la defensa lograron desviar sin que Santi Sandoval pudiera cabecear el rebote. Una vez más, el Rebaño Sagrado tocó la puerta con un disparo de larga distancia de Roberto Alvarado que tapó Rodolfo Cota. Para el minuto 32 por fin hubo recompensa para el Guadalajara. Dani Aguirre mandó un centro desde el costado derecho para encontrar al Cotorro, quien metió un sólido cabezazo que superó al guardameta.



Al 40’, los visitantes estuvieron cerca de aumentar la ventaja. Omar Govea se animó a rematar de larga distancia con la pelota pasando cerca del palo izquierdo. Un minuto después, tocó turno del Piojo, que desde fuera del área remató con fuerza mas Cota logró desviar. Una vez más, el esfuerzo rindió fruto. En el tiempo añadido del primer tiempo, Chivas encontró el 2-0 de la mano de Ricardo Marín. Aguirre retrasó para Rubén González, que centró al área con Santi Sandoval cabeceando y aunque Cota logró detener el remate, El 4K ganó el rebote a Miguel Vázquez para marcar gol.

🇨🇴 Miguel Ángel Borja 🆚 #Chivas 🇲🇽



📌 2 GOLES (UNO DE CHILENA)

📌 25 minutos jugados

📌 2 remates

📌 6 de 7 pases acertados

📌 1 pase clave

📌 3 de 5 duelos ganados pic.twitter.com/9JcBdbsuup — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 20, 2026

Pese al buen encuentro brindado por el Guadalajara, las Águilas hallaron la igualada en los últimos minutos al lanzarse con todo al frente. Al 71’, el uruguayo Brian Rodríguez mandó un centro al área sin que nadie se imaginara que Borja se aventaría una impresionante chilena para recortar la pizarra, dejando una de las postales más bellas del torneo hasta ahora.



Tres minutos después, vino el empate de los pupilos del uruguayo Guillermo Almada. El Rebaño se equivocó en la salida, con Govea perdiendo la posesión ante Erick Sánchez, este tocó para Henry Martín, que esquivó una barrida dentro del área para luego darle la pelota al Colibrí, que hizo su primer doblete con la casaca azulcrema y el primero desde su arribo al fútbol mexicano. Todavía los Millonetas se quedaron a nada de remontar el partido porque el colombiano Óscar Perea tuvo un disparo que Raúl Rangel tapó, aparte de un remate del español Carlos Álvarez que fue desviado.