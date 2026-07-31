Mikel Arriola y la Federación Mexicana de Fútbol reaccionan a la propuesta de FIFA

El día de ayer FIFA se puso en el ojo del huracán una vez que Gianni Infantino confirmó sus intenciones de vender poco más de un 20 por ciento de los derechos de la Copa del Mundo. En cuestión de segundos, la confederaciones reaccionaron la mayoría en contra lo planteado por el mandamás de la FIFA.

UEFA puso el precedente amenazando de vetar de FIFA a sus selecciones y clubes afiliados. Acto seguido, la CONCACAF anunció que su postura era la misma que la de FIFA. Sin embargo, en el caso de la Confederación del norte de América, esto no fue unánime, pues la Federación Mexicana de Fútbol mostró apertura al diálogo.

¡Uffff! Vaya lío… Mikel Arriola acepta que están abiertos a la protesta de la FIFA sobre incluir inversionistas a la Copa del Mundo 🌍



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La Federación Mexicana de Futbol fue notificada por la FIFA el 28 de julio de 2026 respecto de la propuesta del Presidente, Gianni Infantino, para incrementar los ingresos del programa FIFA Forward, principal vehículo para fomentar el positivo desarrollo del futbol en el mundo, a partir de un nuevo modelo financiero. En la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo. Federación Mexicana de Fútbol

En dicho comunicado, la FMF también aseguró que tomarán decisiones con paciencia y prudencia:

Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano. Federación Mexicana de Fútbol

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Eva Marie Uzcategui - FIFA/GettyImages

Par de horas después, el alto comisionado de la FMF fue cuestionado por la prensa respecto del comunicado del organismo que comanda. Mikel Arriola se limitó a las siguientes palabras: "Estamos abiertos a escuchar todo."

Desde el entorno del fútbol nacional, partiendo de la afición y llegando a la prensa, las críticas no se hicieron esperar en contra de los altos mandos de la FMF.