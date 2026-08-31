Milito habla luego del empate de Chivas en contra de Pachuca

Chivas empató el sábado anterior en la cancha del Estadio Hidalgo en contra del Pachuca. El Guadalajara fue más en el encuentro, sin embargo, los tres puntos se les fueron de las manos cuando Salamon Rondon encontró un gol para los suyos cortesía de faltas de concentración de los rojiblancos.

Tras el cotejo, Gabriel Milito ofreció declaraciones donde si bien no mostró enojo por el resultado, sí denotó cierto malestar por las formas en las que él mismo se dio.



¿MENSAJITO DE MILITO PARA SUS JUGADORES? 👀🔥



Tras el empate contra Pachuca, Milito no salió nada contento y dejó claro que Chivas no va a ganar solamente por ser Chivas. pic.twitter.com/JZGxeV0Aw6 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 30, 2026

El arranque fue muy bueno para poder marcar el 2-0 y el segundo tiempo nos costó tener más dominio y tener control de pelota. Estuvimos imprecisos y perdimos pelotas que no hacíamos. Ellos generaban su ataque y les permitimos eso. Debemos ser más regulares en el juego, lo podemos hacer mejor y por eso el empate. Gabriel Milito

El técnico afirma que Chivas tiene que seguir mejorando sobre la marcha, pues perder resultados a favor como pasó ante Pachuca es inadmisible.

Más que los puntos, que son importantes, todavía quedan muchos partidos por delante y la sensación del empate de hoy son distintas. Hoy con todo a favor no pudimos tener esa calma para el segundo tiempo y hacerlo mejor. El rival con sus modificaciones metieron mucha energía, intensidad y nosotros deberíamos decidir más rápido para que la circulación tenga mucha más precisión y darle mérito al adversario que nos neutralizó. Si hubiéramos tenido circulación habría sido mejor partido. Gabriel Milito

Chivas v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Para cerrar, Gabriel pidió paciencia con los refuerzos del club, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, quienes no están rindiendo dentro de lo esperado.

Tiempo, darles tiempo, adaptación, conocer en entrenamientos lo que quiero para atacar y defense. La calidad está, pero los momentos y procesos de cuando llega alguien es adaptarse, pero lleva tiempo. Por eso necesitamos iniciar el partido con jugadores con más recorrido y ellos están en periodo de comprender lo que queremos de cada uno de ellos. Para eso los trajimos, pero es eso. Gabriel Milito