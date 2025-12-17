Milito hace limpia en Chivas: los futbolistas que saldrían para el Clausura 2026

Chivas de Guadalajara regresó a la liguilla en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras un año de ausencia. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el conjunto rojiblanco finalizó en la sexta posición de la tabla general y quedó eliminado en los cuartos de final. De cara al próximo semestre, el Rebaño Sagrado buscará mejorar ese desempeño, por lo que se esperan varios ajustes en la plantilla.

De manera oficial, la directiva de Chivas de Guadalajara confirmó el fichaje de Brian Gutiérrez y el regreso de Ricardo Marín. Además, de acuerdo con reportes recientes, Gabriel Milito buscaría la salida de varios elementos del plantel de cara al torneo Clausura 2025.

De acuerdo con información del reportero Omar Villarreal Villalvazo, de TV Azteca, Gabriel Milito ya habría tomado una decisión de cara a la próxima temporada y habría descartado a varios jugadores del plantel. Los futbolistas que no entrarían en planes son Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El reporte señala que estos jugadores no realizarán la pretemporada con el primer equipo y se mantendrán entrenando por separado en las instalaciones de Verde Valle, con el objetivo de mantenerse en forma.

Alan Mozo, Alan Pulido y Erick Gutiérrez no entran en planes y NO viajarán este miércoles a la pretemporada del equipo. Tampoco lo harán Leonardo Sepúlveda ni Luis Olivas. Estarán entrenando en Verde Valle para que estén físicamente al 100 para el… pic.twitter.com/iuRsHxnzLN — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) December 17, 2025

Otros dos jugadores que podrían salir de la plantilla rojiblanca en el mercado invernal son el delantero Teun Wilke y el guardameta Eduardo “Dragón” García. No obstante, la directiva no contemplaría una salida definitiva, sino cederlos a otros clubes de la Liga MX para que sumen minutos y continúen con su proceso de desarrollo.

Los borrados por Gabriel Milito en Chivas

La lista de jugadores transferibles definida por Milito no genera mayor sorpresa, ya que se trata de futbolistas que tuvieron poca participación bajo sus órdenes durante el último semestre.

Alan Pulido disputó un total de 248 minutos en la fase regular del torneo, a lo largo de cinco partidos, y no anotó. En la liguilla sumó 14 minutos más.

Luis Olivas, de plano, no tuvo ni un minuto en el torneo. Fue regular con el equipo sub-21.

Alan Mozo, por su parte, jugó apenas 138 minutos en tres partidos del torneo regular. En la liguilla sumó 36 minutos más.

Erick Gutiérrez fue el jugador de esta lista que acumuló más minutos en la temporada recién concluida. El mediocampista surgido de Pachuca disputó 12 partidos en la fase regular, en los que sumó 655 minutos y registró dos asistencias. En la liguilla, añadió 33 minutos más a su cuenta.