Milito rompe el silencio y sale en defensa de Javier Hernández luego de su fallo ante Cruz Azul

Chivas fue eliminado por Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX. Si bien el encuentro fue complejo, la realidad es que el Guadalajara tuvo el pase muchas veces en sus manos. Una de ellas fue el penalti fallado por Javier Hernández, un error que pasará para la historia, pero que por ahora, encuentra defensa de parte de Gabriel Milito.

Sí alguien tiene la experiencia para asumir la responsabilidad y patear un penal es Javier, eso es incuestionable para mí. En los penales erra el que patea, por su jerarquía me pareció que era el indicado para patear un penalti crucial, lo falló y es parte del juego. Javier tiene una trayectoria detrás y nada va a opacar su tremendo recorrido y lo que ha hecho a lo largo de 20 años habla por si solo. Hoy le tocó la desafortunada acción de errarlo, nada va a cambiar por un penalti. Javier Hernández

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Dejando de lado el fallo de 'chicharito', Milito afirmó que la eliminación de su equipo tenía tintes de injusticia.

Hicimos un gran partido, con un resultado injusto tuvimos la clasificación en la mano, se nos escapó, en la eliminatoria fuimos superiores, por eso el dolor tan grande. Gabriel Milito

Pide a la afición sentir orgullo de los suyos. Añadió que en el 2026, el equipo buscará su revancha en la Liga MX.