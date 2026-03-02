Milito se expresa luego de la derrota de Chivas en campo del Toluca

Chivas cayó en su visita al Nemesio Diez frente al Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, en un partido que dejó lecciones claras para el proyecto encabezado por Gabriel Milito. El conjunto rojiblanco fue superado en momentos clave por un rival sólido y consistente.

En conferencia de prensa, el técnico argentino no esquivó el análisis y reconoció la dificultad del adversario. “Hoy, nuestros dos peores partidos fueron con Toluca, el torneo pasado y este; cuando repetís un partido similar contra el mismo equipo, eso dice que el rival es mejor”, afirmó.

Milito subrayó que el contexto no puede ignorarse, pues enfrente estuvo un equipo que ha marcado época reciente en la Liga MX. Destacó que no es casualidad que Toluca haya sido bicampeón y que su funcionamiento colectivo esté respaldado por trabajo sostenido.

El estratega rojiblanco explicó que Chivas es un equipo en construcción y que este tipo de tropiezos forman parte del proceso. Aceptó que, ante rivales de jerarquía consolidada, las diferencias se evidencian con mayor claridad y obligan a redoblar esfuerzos.

En ese sentido, pidió que la derrota sirva como impulso para mejorar. “Nos tiene que servir de experiencia para crecer, para competir mejor; cuando eso no termina de funcionar, el responsable es el entrenador, así lo tomo yo”, señaló con autocrítica evidente.

Milito remarcó que el grupo tiene condiciones para rendir a un nivel superior al mostrado en Toluca. Insistió en que las decisiones tácticas y los ajustes forman parte de su responsabilidad directa y que trabajará para corregir lo que no funcionó en esta jornada.

Uno de los temas que generó inquietud fue la lesión de Luis Romo, quien abandonó el campo con molestias físicas. El entrenador ofreció un parte preliminar y dejó claro que el club actuará con prudencia en la evaluación médica del mediocampista.

“Seguramente habrá que hacer estudios; no es exactamente en el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, y habrá que ver cuál es su evolución. Esperemos que sea una pronta recuperación”, explicó Milito sobre la situación del jugador.

Además, enfatizó que Romo mantiene el compromiso con el proyecto rojiblanco. Aseguró que lo percibe centrado y enfocado únicamente en Chivas, mensaje que busca disipar cualquier especulación externa en torno al entorno del futbolista.

La caída ante Toluca deja a Chivas con tareas pendientes, pero también con un diagnóstico claro. Milito asumió responsabilidades, reconoció la superioridad del bicampeón y envió un mensaje de trabajo continuo para fortalecer a un equipo que aún está en progresión.