Minuto fatal para el Real Madrid: expulsión y gol en contra

El Bayern Múnich y el Real Madrid protagonizaron un duelo inolvidable de cuartos de final de UEFA Champions League: igualaron 3-3 y este resultado catapultó al club alemán a las semifinales de la competencia.

El Merengue arrancó pegando en los momentos justos y la serie parecía ir a la prórroga, pero cerca del final todo se desmoronó: Eduardo Camavinga fue expulsado y recibieron el tercer gol de los alemanes con la Casa Blanca ya jugando con un futbolista menos. El autor del último tanto fue el colombiano Luis Díaz.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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En el cierre, con un Real Madrid en llamas con el arbitraje, Michael Olise puso el 4-3 final para decorar el resultado y reconfirmar, como si hiciera falta, que el Bayern Múnich se metía entre los mejores cuatro de Europa.

En las semifinales, los bávaros enfrentarán al París Saint-Germain, que supo ser su rival en la final la última vez que levantaron el trofeo más preciado del continente, allá por el 2020.