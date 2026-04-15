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Sports Illustrated

Minuto fatal para el Real Madrid: expulsión y gol en contra

Eduardo Camavinga vio la tarjeta roja e instantes después Luis Díaz puso el 3-3 que sentenció la serie.
Bruno Pernigotti|
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

El Bayern Múnich y el Real Madrid protagonizaron un duelo inolvidable de cuartos de final de UEFA Champions League: igualaron 3-3 y este resultado catapultó al club alemán a las semifinales de la competencia.

El Merengue arrancó pegando en los momentos justos y la serie parecía ir a la prórroga, pero cerca del final todo se desmoronó: Eduardo Camavinga fue expulsado y recibieron el tercer gol de los alemanes con la Casa Blanca ya jugando con un futbolista menos. El autor del último tanto fue el colombiano Luis Díaz.

En el cierre, con un Real Madrid en llamas con el arbitraje, Michael Olise puso el 4-3 final para decorar el resultado y reconfirmar, como si hiciera falta, que el Bayern Múnich se metía entre los mejores cuatro de Europa.

En las semifinales, los bávaros enfrentarán al París Saint-Germain, que supo ser su rival en la final la última vez que levantaron el trofeo más preciado del continente, allá por el 2020.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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