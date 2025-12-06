El presente por el que atraviesa el Liverpool FC no es de lo mejor y su octavo puesto en la clasificación de la temporada 2025/26 de la Premier League lo avala, situación que se acentúa más cuando se habla del actual campeón del máximo circuito inglés.

Pero no solo la situación de los Reds ha dado un giro de 180 grados, sino también la de algunos jugadores y específicamente la de Mohamed Salah, quien ha estado en el banquillo de suplentes en dos ocasiones y en otras más ha salido de cambio en momentos poco usuales.

Ante esta situación el egipcio explotó tras el empate a tres tantos frente al Leeds United en esta Jornada 15 y es que aseguró que no entendía la situación y mucho menos las decisiones que estaban llevando a Arne Slot a esto.

No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club. Esto no es aceptable para mí, no sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Tenía una buena relación con el técnico, pero de repente ya no la tengo. Mohamed Salah

Leeds United v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Además de hablar de su presente, el cual no está siendo del todo agradable bajo su perspectiva, el mediocampista afirmó que él le ha dado mucho al club y que se ha ganado el lugar que ostentaba como titular, a tal grado de sentirse riduculizado por las decisiones tomadas.

He hecho mucho por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto porque me lo he ganado. No soy más importante que nadie. Veremos qué pasa. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento. Mohamed Salah

En medio de todo este desastre, el futuro de Mohamed Salah en el Liverpool se tambalea. El egipcio, que ha sido de los jugadores más decisivos en la era moderna del club y si esta situación sigue tal cual se está dando, podríamos presenciar uno de los capítulos más amargos del mercado de fichajes.