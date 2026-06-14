Arne Slot admitió que no tenía inconvenientes en ser visto como el "villano" responsable de la salida de Mohamed Salah del Liverpool durante este verano. Esa situación cambió con la salida del DT, quien dejó su cargo hace unas semanas y fue reemplazado rápidamente por Andoni Iraola.

El despido de Slot abrió la posibilidad de una permanencia de Salah en Anfield, ya que el deterioro de la relación entre ambos era una de las cuestiones más influyentes en la decisión del egipcio de marcharse un año antes del vencimiento de su contrato.

Actualmente, Salah participa con Egipto en la Copa del Mundoy, entre las numerosas declaraciones que se dan a la prensa, uno de sus compañeros de selección alimentó las versiones sobre un posible cambio de decisión.

"El simple hecho de pensar en dejar el Liverpool afectó psicológicamente a Mo, pero la situación podría cambiar y podría quedarse en el equipo", dijo el arquero Ahmed El Shenawy a ON Time Sports. "Me comentó que todavía no sabe nada sobre su futuro", agregó el guardameta.

Los Reds incluyeron a Salah en la lista de futbolistas retenidos que entrega cada club a la Premier League al finalizar la temporada para confirmar qué jugadores finalizarán su vínculo como agentes libres al concluir junio. Por eso, desde el punto de vista legal, el proceso de salida sigue en marcha.

Liverpool v Brentford - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Por eso, nada impide que esa decisión pueda modificarse y, de hecho, existen casos similares. Por ejemplo, en 2024, el Millwall volvió a incorporar al defensor Shaun Hutchinson menos de tres semanas después del vencimiento de su contrato.

Pese a ello, los aficionados que sueñan con seguir viendo a Salah en Anfield durante la próxima campaña podrían llevarse una decepción. Hay una serie de informes que indican que las posibilidades de continuidad del egipcio son reducidas.

Es más, su agente, Ramy Abbas Issa, utilizó las redes sociales para restarle valor a las declaraciones de El Shenawy y dejó un mensaje sobre el asunto. "Mohamed está perfectamente bien y ni él ni yo queremos hablar sobre planes relacionados con el futuro con personas que no participan en ellos", escribió. "Los dos somos muy reservados con este tipo de temas. La gente puede preguntar y recibir una respuesta educada, eso es todo", agregó.

Mo Salah's agent emphasised that he and his client do not discuss "sensitive" plans about the forward's future with "people not involved", after Salah's Egypt teammate claimed the Liverpool forward "doesn't know anything about his future yet" 👀🔴 pic.twitter.com/Ncq4EUZjXO — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 14, 2026

De nuevo, nada legal impide un regreso de Salah al Liverpool. Aun así, ambas partes entienden que los nueve años del delantero como jugador de los Reds llegaron a su fin y, por ahora, no existen indicios de una continuidad después de este verano.

En cuanto a su siguiente destino, durante años la Saudi Pro League apareció como la opción con mayores posibilidades. El propio Salah reconoció públicamente que estuvo muy cerca de mudarse el verano pasado antes de firmar su contrato con el Liverpool.

El interés desde Arabia Saudita seguiría vigente, aunque no representa la única alternativa disponible. Equipos de la MLS podrían intentar una operación y también existiría la posibilidad de seguir compitiendo en Europa.

Hay quienes relacionaron al atacante con el Galatasaray, en tanto que el PSG también apareció como un posible destino.

La decisión sobre el siguiente paso en la carrera de Mo no se espera hasta después de finalizado el recorrido de Egipto en el Mundial, cuya participación comienza este lunes contra Bélgica.