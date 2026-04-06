Monterrey alista la baja de Anthony Martial

En mercados recientes, Monterrey se decantó por moverse dentro del mercado realizando fichajes de jugadores estelares dentro de Europa. Al menos en cuanto a nombre así lo fue. Está claro que está vía no ha ofrecido los resultados que el cuadro del norte del país esperaba, no al menos en cuanto a la consecución de logros colectivos refiere.

Con el pasar de los días, esos jugadores pierden valía dentro del club. Alguno de ellos incluso ya está fuera del equipo como ha sido el caso de Sergio Ramos. El siguiente en seguir los pasos de la leyenda del Real Madrid será el delantero francés Anthony Martial, quien tiene pie y medio fuera de Monterrey.

YA NO MÁS ❌



Aunque ‘Nico’ Sánchez dijo no tener separado a Anthony Martial, parece que esto fue para calmar las aguas.



👎🏻 De acuerdo con RG La Deportiva, el francés ya no tendrá minutos lo que resta del torneo, haciendo que se vaya a final del semestre.



👀 Aunque llegó como… pic.twitter.com/aUIfqfO3XO — Futbol Total (@futboltotal) April 4, 2026

El ex Manchester United fue separado por el cuerpo técnico y la directiva del equipo en días recientes. Anthony se negó a entrar en el duelo ante Chivas pues su actividad se limitaría a unos cuantos segundos. Esto no fue bien recibido ni por el técnico Nicolás Sánchez, ni por la gerencia de José Antonio Noriega.

Desde ese momento, el club tomó la decisión de no sólo separar al francés, sino de ponerle fin a su ciclo. La medida que tomará el club por lo que resta de semestre es la de no darle minutos al delantero.

Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuál es la meta de lo anterior? Que se Martial quien busque forzar su salida de la plantilla a final de torneo. Así, Rayados se ahorraría una fuerte suma de dinero pues no sería el club quien esté poniendo fin al contrato del jugador.

El fichaje de Anthony fue un error a todas luces. Desde su debut en septiembre del año pasado, tiene la penosa cifra de un gol en la Liga MX. Está claro que hay una disparidad enorme entre lo que aporta el francés y lo que percibe de sueldo.