Monterrey ataca por una joya que se devalúa dentro de la MLS

Como se adelantó en este espacio, el Monterrey cerró este fin de semana su primer fichaje de cara al siguiente torneo de la Liga MX. Los del norte de México tienen amarrado el arribo de Diego Rossi desde el Columbus Crew de la MLS por una cifra que supera los siete millones de dólares.

Con el delantero charrúa asegurado, ahora el cuadro regio pone el enfoque su siguiente meta dentro del mercado. El mismo es también un jugador de perfil ofensivo que de la misma forma juega en el fútbol de los Estados Unidos, se trata del joven de 22 años Diego Luna, por quien ha comenzando la carrera.

🚨🤯 BREAKING: RAYADOS DE MONTERREY sent a FORMAL OFFER for 22-year-old Mexican-American winger, DIEGO LUNA! 🇺🇸



Negotiations are ongoing. Via @CLMerlo pic.twitter.com/T9727Yui1I — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 2, 2026

De acuerdo con el reporte de César Luis Merlo, el club de la Liga MX ha presentado una oferta formal por el posible fichaje de Luna. Si bien no se conocen a detalle las cifras finales del movimiento, se entiende que el club dueño de su carta, el Real Salt Lake, sí está con la puerta abierta a negociar el traspaso.

Por su parte, Luna también ve con buenos ojos un movimiento a México. Para el media punta y extremo fue un golpe muy duro quedar fuera de la selección de Estados Unidos para el Mundial. Siendo el caso, Diego abre la puerta a un futuro con la selección mexicana, mismo que podría partir de un cambio a la Liga MX.

Real Salt Lake v Houston Dynamo FC | Chris Gardner/GettyImages

Monterrey ve en la figura de Diego un fichaje de doble ganancia: se trata de un refuerzo con talento natural y rodaje, pero que a diferencia de otros nombres en lista, no requiere de una plaza de extranjero por su ascendencia mexicana.

El fichaje está en curso y hay optimismo. Matías Almeyda apoya la firma del creador de juego y los siguientes días serán clave para destrabar el traspaso de forma total.

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