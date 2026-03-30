Monterrey cerca de obtener un "refuerzo" para el cierre de torneo
Monterrey vive una etapa de terror para el club. Los del norte del país lo pasan fatal en lo que va de semestre. El técnico que inició el ciclo, Domenec Torrent ya ha sido despedido.
Además, el club se ha quedado fuera de la CONCACAF Liga de Campeones y dentro de la Liga MX no están siquiera en zona de liguilla.
Quedan cinco jornadas por delante dentro del torneo local. Siendo claro, el cuadro que este momento está siendo dirigido por Nicolás Sánchez en calidad de interino, no puede darse el lujo de perder más puntos. Para ello será clave recuperar piezas de nivel sobre el cierre de ciclo, uno de los nombres, Sergio Canales.
El veterano lleva varias semanas fuera por lesión. La última vez que se le ha visto dentro del campo fue en el clásico regio. En dicho encuentro incluso saltó desde el banco pues no estaba al cien por ciento. Evidentemente recayó y hasta el día de hoy ha estado fuera de actividad.
Aprovechando el parón de la FIFA, Sergio ha regresado a los trabajos de gimnasio con el fin de obtener el alta deportiva. Se entiende a partir de los próximos días, el capitán del Monterrey retornará a las labores sobre el césped con el fin de ser elegible el siguiente fin de semana.
Canales está en su etapa final con el club. 3 meses de contrato por delante y un futuro que no parece vislumbrar alguna renovación. El mismo Sergio afirma que tiene una deuda pendiente con los Rayados, mismas que buscar saldar sobre el cierre del semestre.
Sánchez, técnico interino ha declarado en más de una ocasión el valor que tiene Canales dentro de su sistema, sin embargo, mientras el jugador no estén al cien por ciento, su vuelta al campo no será forzada de nueva cuenta con el fin de evitar recaídas.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.