Monterrey cierra el fichaje de su nuevo centro delantero para el verano

En el inicio de la Liga MX, Monterrey dio un paso al frente luego de comenzar el semestre y con ello, la era de Matías Almeyda con un triunfo. El mismo se dio en contra de Santos tras un 3-2 final en la cancha del Gigante de Acero.

Ahora, el cuadro del norte del país buscará seguir por el camino del triunfo en lo que resta de torneo. Para ello, el club se sigue haciendo fuerte dentro del mercado de fichajes, sumando ahora su plantilla a un goleador con credenciales importantes que se sumará al equipo en los siguientes días.

🚨Rayados cerró el fichaje de Hugo Cuypers, delantero belga de Chicago Fire.

*️⃣La operación se cerró u$s 8M con objetivos incluídos. Una vez superada la revisión médica, firmará por 3 años.

🤝 @tombogert pic.twitter.com/qGBvKa8jaT — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 19, 2026

Hugo Cuypers es ya mismo el nuevo delantero del Monterrey. El belga llega al cuadro del norte del país procedente del Chicago Fire. La negociación entre el club de la Liga MX y el de la MLS se firma por una cifra final de ocho millones de dólares, de los cuales, siete y medio son fijos y el resto variables por rendimiento.

El jugador por su parte firma con el cuadro regio a razón de tres años. De forma natural, Cuypers será uno de los mejores pagados de toda la plantilla y se entiende que su fichaje se da con el fin de que tome una plaza estelar de forma inmediata dentro del equipo.

Chicago Fire FC v FC Cincinnati | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Hugo llega en su mejor estado de forma. De hecho, ahora mismo el belga es el líder de goleo de la MLS, registrando 12 goles, igualado con Leo Messi y el croata Peter Musa. Sin embargo, Cuypers tomó la decisión de dar un paso al costado del cuadro de Chicago tras el arribo de Robert Lewandowski, quien apuntaba a robarle protagonismo al belga.

Cuypers se convierte así en el tercer fichaje de perfil ofensivo para Rayados este verano. El jugador se une al charrúa Diego Rossi y al mexicano Orbelín Pineda como las nuevas armas de Matías Almeyda para desarrollar un fútbol de ataque, algo que no se vio en el semestre anterior en el Monterrey.