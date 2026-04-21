Monterrey vs Puebla: previa, predicciones y alineaciones

Ha sido un pésimo semestre para el Club de Fútbol Monterrey con semejante calidad de plantilla y otro semestre sin novedades para el Club Puebla, ambos clubes están eliminados del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX por lo que será un juego de trámite.

A continuación, los dejamos con la información más importante para este compromiso que aún tiene valor para Rayados aunque ya muy poco para la Franja.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro camotero no ha vencido a la Pandilla en sus últimos cinco enfrentamientos, por lo que Rayados siendo local podría obtener el triunfo frente a un equipo limitado con todo y que pasa por mal momento.

El cuadro regio debería conseguir los tres puntos de este juego de lo contrario sería el colmo y una exhibición digna de criticar por sus aficionados.

Monterrey 1-1 Puebla

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Puebla?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : martes 21 de marzo

: martes 21 de marzo Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 02:00 ESP

El Estadio BBVA será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Monterrey y Puebla (últimos cinco partidos)

Monterrey: 3

3 Empate : 2

: 2 Puebla: 0

Último partido entre ambos: 29/08/25 - Puebla 2-4 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Puebla Monterrey 1-3 Pachuca 18/04/26 Chivas 5-0 Puebla 18/04/26 Atlas 0-0 Monterrey 11/04/26 Puebla 0-1 León 10/04/26 Monterrey 1-2 Atlético de San Luis 04/04/26 Puebla 1-1 Juárez 03/04/26 Monterrey 2-3 Chiivas 21/03/26 Santos 2-1 Puebla 22/04/26 Cruz Azul 1-1 Monterrey 17/04/26 Puebla 0-0 Necaxa 13/03/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Puebla por Televisión y Streaming online?

País Canal TV /Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México ViX, Canal 5

Últimas noticias del Monterrey

Un torneo para el olvido del conjunto de la Pandilla, ya están eliminados con todo y la gran plantilla que tienen, este fin de semana cayeron 1-3 frente a los Tuzos de Pachuca.

Y no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos jugadores, por lo que son décimo cuarto sitio de la clasificación.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; Jose Rodríguez; Luca Orellan, Iker Fimbres, Sergio Canales, Allen Rojas; Uros Djurdjevic.

Últimas noticias del Puebla

No hay novedades para el conjunto de la Franja, un torneo más avanzar ala Fiesta Grande y para acabarla vienen de recibir otra goleada, ahora a manos del Guadalajara por 5-0.

Con esto, se mantienen en la antepenúltima posición de la clasificación, claramente ya sin opciones de Liguilla y jugando por mero trámite.

Posible alineación de Puebla (3-4-2-1): Ricardo Gutiérrez; José Pachuca, Pablo Vargas, Eduardo Navarro; Íker Moreno, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Fernando Monarrez; Kevin Velasco, Emiliano Gómez y Alexis Canelo.

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