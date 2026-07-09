Mourinho consigue convencer a Tchouaméni para que se quede en el Real Madrid

Mientras Francia se alista para jugar los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos, Aurélien Tchouaméni recibió una gran noticia: quedó formalizado su nuevo contrato con el Real Madrid, que incluirá un jugoso incremento salarial.

El mismo tendrá vigencia por cinco temporadas más y pasará a cobrar un aproximado de 9 millones de euros netos anuales, una cifra aplastante pero a la altura de su figura y prestación. Actualmente es uno de los valores del equipo y se espera que sea importante para José Mourinho en su llegada a la Casa Blanca.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El centrocampista fue vinculado recientemente con el Manchester United, pero su nuevo técnico en el conjunto blanco fue clave para lograr que se quedara en el Bernabéu.

"El Real Madrid siempre estuvo dispuesto a ofrecer un nuevo contrato, pero José Mourinho fue un factor clave en la rapidez con la que se llegó a un acuerdo", informó Ben Jacobs de TalkSPORT.

"Una conversación entre José Mourinho y Tchouameni fue clave para la decisión del jugador de quedarse en el Real Madrid y renovar su contrato", añadieron desde ESPN.

En la última temporada, sin títulos para el Real Madrid, Tchouaméni fue una pieza importante: jugó 49 partidos, con dos goles y dos asistencias. En LaLiga, por ejemplo, disputó 33 de los 38 partidos posibles, demostrando así su valor para los distintos entrenadores que tuvo el Merengue a lo largo de la 2025/26.

En el Mundial sumó minutos en tres de los cinco partidos, jugando los 90 en todos ellos y brindando una asistencia en la goleada ante Noruega por 4-1 en el cierre de la fase de grupos. En los partidos a eliminación directa jugó contra Suecia, más no así frente a Paraguay.

Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Real Madrid viene de dos temporadas sin títulos, y Florentino ha salido con furia al mercado para tratar de dejar atrás estos dos años de fracasos. El entrenador será José Mourinho y ya se aseguraron a Marc Cucurella, Bernardo Silva y Denzel Dumfries, con una obsesión llamada Michael Olise.

En ese marco, se espera que Tchouaméni sea importante para el armado de The Special One, aportando fiereza en la marca, buena ubicación y panorama. Si bien la decisión de renovarle ha sido pura y exclusiva del club, el entrenador portugués con pasado inmediato en el Benfica vio con buenos ojos esta determinación y estará encantado de sumar al francés a los trabajos lo antes posible.

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