Mourinho declara a Valverde intocable en el Real Madrid

Federico Valverde atraviesa uno de los momentos más complejos desde su llegada al Real Madrid; después de una temporada por debajo de las expectativas, el uruguayo quedó señalado por su rendimiento y por algunos episodios disciplinarios que alimentaron el debate sobre su continuidad.

Aún así, desde la dirigencia merengue la postura sigue siendo clara y el club no tiene intención de desprenderse del mediocampista.

🚨BREAKING: Fede Valverde will remain Real Madrid’s CAPTAIN for 2026/27.



He is KEY in Jose Mourinho’s new project. @marca pic.twitter.com/rRCN64La8Y — Madrid Zone (@theMadridZone) July 9, 2026

En los últimos días trascendió que el futbolista despertó el interés de clubes de la Premier League y del Paris Saint-Germain, sin embargo, esas opciones habrían sido descartadas por el entorno del Madrid y por el entrenador José Mourinho, que considera a Valverde una pieza importante para el presente y el futuro de su proyecto deportivo.

Una campaña lejos de su mejor versión

La temporada 2025/26 del uruguayo estuvo marcada por la irregularidad; aunque protagonizó un gran tramo durante marzo, cuando recuperó protagonismo y fue determinante con goles en encuentros importantes, nunca logró sostener ese nivel durante el resto del curso.

A esa falta de continuidad se sumaron versiones sobre diferencias internas y un clima de tensión dentro del plantel que terminó afectando su imagen como uno de los referentes del vestuario. El rendimiento colectivo del equipo tampoco ayudó y varios futbolistas quedaron bajo la lupa tras un año sin cumplir los objetivos planteados.

Un contrato blindado y la mira puesta en la revancha

Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Asimismo, Valverde mantiene contrato con el Real Madrid hasta 2029 y cuenta con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una muestra de la confianza que el club depositó en él desde su llegada. Además, el futbolista nunca manifestó intención de abandonar la institución y su prioridad sigue siendo recuperar el protagonismo con la camiseta blanca bajo la nueva conducción del técnico portugués.

Ahora, el desafío para el volante será volver a su mejor nivel y demostrar por qué durante años fue considerado uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP