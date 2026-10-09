Mourinho defiende a Mbappé y a Vinícius Jr. de las críticas

José Mourinho compareció ante los medios en la previa del partido entre el Real Madrid y el Villarreal, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga 2026/27, que se disputará este sábado en el Santiago Bernabéu tras el parón internacional.

El técnico portugués aprovechó la conferencia para defender a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, cuestionar las informaciones que rodean al equipo y denunciar una dinámica mediática que, a su juicio, perjudica a sus futbolistas.

Mourinho cuestiona las críticas hacia Mbappé

El entrenador calificó de "exagerada y ridícula" la polémica alrededor de Mbappé y evitó alimentar las especulaciones sobre una posible reacción negativa de la afición madridista. Además, ironizó sobre el interés de los medios en las controversias que rodean al fútbol y mencionó otros asuntos que han generado debate, como los casos del Manchester City y el FC Barcelona por el caso Negreira.

Mourinho consideró que existe un interés particular en convertir al delantero francés en protagonista de las críticas. Sin embargo, dejó clara su postura sobre la situación del jugador: no contempla apartarlo del equipo por cuestiones que no estén relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

🚨🗣️ Mourinho on whether he understands why Real Madrid fans are against Mbappé: “This is one of your targets, obviously. You don’t need to be Einstein to know that he is the target. Whose? I’d rather not say.” pic.twitter.com/P8OMK7xpWU — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 9, 2026

El técnico defiende el comportamiento del plantel

El portugués también refirió a las versiones que circulan sobre la conducta de los jugadores durante el parón internacional: aseguró que el plantel cumplió con sus responsabilidades y destacó la actitud de los lesionados, que regresaron a Valdebebas para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.

En el caso del francés, recordó que el delantero buscó una segunda opinión médica sobre su problema en la rodilla y que el diagnóstico coincidió con el del Real Madrid. Para el entrenador, los detalles de su recuperación no tienen por qué convertirse en un motivo de especulación pública.

En ese contexto, criticó la manera en que algunas situaciones protagonizadas por futbolistas merengues terminaron adquiriendo una dimensión mayor. Entre ellas, mencionó las informaciones sobre una salida nocturna y una bicicleta en Suiza.

"Me parece ridículo lo que se ha montado con Mbappé. Para mí un jugador es 24 horas por día. Ya lo he dicho y lo sigo diciendo. Y algo negativo que haga un jugador a nivel privado siempre tiene una repercusión y defiendo siempre que un jugador es un ser humano capaz de equivocarse pero tiene que tener el sentido de la responsabilidad".

"Yo prometo al Bernabéu que cuando un jugador del Real Madrid falla como jugador del Real Madrid y no cumple con sus obligaciones sea como jugador o como ciudadano no van a ver a ese jugador en el banquillo porque va a estar en casa", añadió.

¿Qué pasará con Vinícius?

Otro de los nombres propios de la conferencia fue Vinícius Júnior. Mourinho explicó que la meritocracia no siempre es la única herramienta para gestionar una plantilla y que, en determinadas circunstancias, un futbolista puede necesitar un tratamiento específico para recuperar su mejor versión.

El entrenador reconoció que le duele ver al brasileño afectado por su situación deportiva. Recordó que se trata de un jugador acostumbrado a decidir partidos importantes y marcar diferencias en la UEFA Champions League, por lo que su prioridad es encontrar la manera de ayudarlo a recuperar ese nivel.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

También cuestionó la influencia que, según su interpretación, puede tener la presión mediática sobre la relación entre el delantero y la afición. No obstante, evitó confirmar si seguirá un plan específico con Vinícius o si recurrirá al banco como parte de su estrategia.

Valverde, duda y Militao, baja ante el Villarreal

En cuanto a lo deportivo deportivo, Mourinho confirmó que Federico Valverde es duda para el encuentro del sábado, mientras que Éder Militao no estará disponible. El central brasileño necesitará varias semanas más para recuperarse, por lo que el cuerpo técnico no quiere acelerar su regreso.

En esa línea, el entrenador luso destacó la calidad de los futbolistas de la cantera que se incorporaron a los entrenamientos, aunque reconoció que las bajas obligan a manejar con precaución las opciones disponibles.

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